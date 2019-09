राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची ईडीबाहेर घोषणाबाजी; पोलिसांची ड्रोनने नजर

मुंबई : राज्य सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना नोटिस पाठवण्यात आली. त्यानंतर शरद पवार यांनी स्वतः अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यालयात हजर होणार असल्याचे जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी ईडी कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यास सुरवात केली आहे. दक्षिण मुंबईतील ईडी कार्यालयाबाहेर ठाण मांडून बसलेल्या कार्यकर्त्यांची नारेबाजी सुरू आहे. राज्यभरात पवारांच्या समर्थनार्थ आंदोलने सुरू आहेत.

साहेबांच्या प्रेमापाेटी सातारा जिल्ह्यातील बाजारपेठा बंद

Mumbai: Nationalist Congress Party workers assemble outside party office, raise slogans in support of party Chief Sharad Pawar ahead of his visit to Enforcement Directorate office today. pic.twitter.com/OBLZBqcXk9

आज (ता. 27) दुपारी 2 वाजता शरद पवार ईडीच्या कार्यालयात उपस्थित होतील. आज त्यांना हजर राहण्याची कोणतीही नोटीस दिलेली नसताना आज ते चौकशीसाठी उपस्थित राहणार आहेत. राष्ट्रवादीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांसह थोड्यावेळापूर्वी बैठक झाली. मुंबईतील कार्यकर्तेही ईडी कार्यालयाबाहेर जमा होण्यास सुरवात झाली आहे. तसेच राज्यभरातून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून आंदोलने सुरू आहेत.

‘सरकार हम से डरती है, ईडी को आगे करती है!’; राष्ट्रवादीचे राज्यभरात आंदोलन

मुंबईत कलम 144 (जमावबंदी) लागू करण्यात आला आहे. पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला आहे. नुतक्याच मिळालेल्या माहितीनुसार ईडीने पत्र पाठवून आज चौकशीची गरज नाही, असे कळवले आहे. पोलिसांनी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला आहे. ड्रोनद्वारे पोलिस परिसरावर लक्ष ठेवतील.

#WATCH Mumbai Police uses drone for security surveillance at Ballard Estate where Section 144 is imposed. NCP Chief Sharad Pawar will visit ED office today for their investigation in the money laundering case in which he has been named. pic.twitter.com/ttWA4wf33h

— ANI (@ANI) September 27, 2019