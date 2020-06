"मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चायनावाले मुर्दाबाद" RPI चं मुंबईत चीनविरोधी आंदोलन...

मुंबई चेंबूर : एकीकडे जगभरात कोरोना पसरवण्यास चीन कारणीभूत आहे. तर दुसरीकडे कोरोनाच्या संवेदनशील काळातही चीन आपल्या सर्वच शेजारील राष्ट्रांशी आगळीक करतोय. आधीच कोरोनामुळे जगभरात चीन विरोधात वातावरण तयार झालच आहे. अशातच आता आता भारताच्या लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चीनने घुसखोरी केलीये. भारतीय हद्दीत चीन ने केलेली घुसखोरी, केवळ घुसखोरिच नव्हे तर भारतीय जवानांसोबत झालेली झटाटपट भारतीयांच्या मनात चीन विरोधात प्रचंड चीड निर्माण करणारी अशीच आहे. चीनची घुसखोरी रोखण्यासाठी गेलेल्या भारतीय सैनिकांवर चीनी सैनिकांनी हल्ला केला. हॉकीस्टिक आणि दगडांनी केलेल्या हल्ल्यात 20 भारतीय जवान शहिद झाले. या घटनेनंतर संपुर्ण देशात संतापाची लाट पसरली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील चेंबूरमध्ये रिपब्लिकन पार्टी पफ इंडिया RPI च्या आठवले गटाच्या वतीने चीनचा जाहीर निषेध करण्यात आला. यावेळी शहिद जवानांना श्रध्दांजली देखील अर्पण करण्यात आली. BJP नंतर आता NCP च्या या 'बड्या' नेत्याने केली सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्येच्या सखोल चौकशीची मागणी... रिपाई आठवले गटाचे रवी गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली चेंबूर रेल्वे स्टेशनपुढच्या चायना विला या हॉटेलसमोर हे आंदोलन करण्यात आले. यापुढे चिनी सामान विकत न घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचसोबत चीनच्या अनेक वस्तू भारतात वापरल्या जातात. अशात आपण जोपर्यंत चीनचा आर्थिक कणा तोंडात नाही तोपर्यंत चीन ठिकाण्यावर येणार नाही असं या आंदोलकांचं म्हणणं आहे. कोरोनाच्या फिसजीकल डिस्टंसिंगचे नियम पाळून हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी, "मुर्दाबाद मुर्दाबाद चायनावाले मुर्दाबाद" अशा घोषणा देण्यात आल्यात. Agitation by RIP athawale group in chembur against china

