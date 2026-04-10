Agriculture Department: कृषी विभागाचा माेठा निर्णय! बनावट खते, बियाणांना बसणार चाप; दर्जा तपासणीसाठी आता तालुकानिहाय अधिकारी..

मुंबई: शेतीसाठी लागणारी खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठांच्या (खते-बियाणे) दर्जाची तपासणी नेमकी कोणत्या अधिकाऱ्याने करायची, याची जबाबदारी कृषी विभागाने निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे बनावट खते किंवा बियाणांविरुद्ध होणाऱ्या कारवाईला आता वेग येणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले..राज्यात वारंवार बनावट बियाणे, खते याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत राहतात. मात्र या सर्वाच्या गुणनियंत्रणाकडे दुर्लक्ष होत होते. त्यामुळे आधीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून सरकारने आता विभाग, जिल्हा आणि तालुका अशा तिन्ही स्तरांवर गुण नियंत्रण निरीक्षक म्हणून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. परिणामी, त्या त्या भागातील कृषी केंद्रावर छापे टाकण्याचे किंवा साहित्याचे नमुने तपासण्याचे अधिकार स्पष्ट करण्यात आले आहेत. .नवीन रचनेत आता प्रत्येक तालुक्यासाठी पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी हे जबाबदार असतील. ते तालुक्यातील खते-बियाणांच्या दर्जावर लक्ष ठेवतील.तर जिल्हा पातळीवर जिल्ह्यासाठी जिल्हा परिषदेचे 'मोहीम अधिकारी' यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच विभाग पातळीवर म्हणजेच व्यापक स्तरावर मोठ्या स्तरावर (उदा. पुणे किंवा नाशिक विभाग) विभागीय कृषी कार्यालयातील तंत्र अधिकारी ही जबाबदारी पाहतील..अनेकदा बनावट बियाणे किंवा निकृष्ट दर्जाच्या खतांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. अशा वेळी तक्रार कोणाकडे करायची किंवा कारवाई कोणी करायची, याबाबत स्पष्टता नसते. आता मात्र प्रत्येक स्तरावर अधिकारी निश्चित केल्यामुळे जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.दत्तात्रेय भरणे, कृषिमंत्री