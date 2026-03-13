मुंबई

शेतकऱ्यांच्या सर्व अडचणी दूर होणार, बळीराजाच्या मदतीसाठी सरकार कटिबद्ध; कृषी राज्यमंत्र्यांचे सूचक वक्तव्य

Ashish Jaiswal : सरकारचे कृषी धोरण शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षात ठेवून तयार केले जात असून बळीराजाच्या मदतीसाठी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री आशीष जैस्वाल यांनी दिली.
Maharashtra Farmers

Maharashtra Farmers

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक आव्हानांसह बदलत्या हवामानाचे संकट आहे, परंतु आता शेतकरी कृषी साक्षर झाला असून, त्याबाबत आनंद आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य व केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे कृषी राज्यमंत्री आशीष जैस्वाल यांनी केले.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Farmer
Mumbai
cidco

Related Stories

No stories found.