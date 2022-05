मनसेचं आता 'चलो अयोध्या', मुंबईत लागली पोस्टर्स

By

मुंबई : औरंगाबादमधील बहुचर्चित सभा पार पडल्यानंतर आता 'चलो अयोध्या' असं आवाहन मनसेनं केलं आहे. याची पोस्टर्सही मनसेनं मुंबईत लावली आहेत. या पोस्टर्समधून ५ जून रोजी राज ठाकरे अयोध्येला जाणार असून नागरिकांना त्यांना पाठिंबा द्यावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे. (Ahead of Raj Thackeray visit MNS puts up Chalo Ayodhya posters in Mumbai)

यातील काही पोस्टर्स हिंदी आणि काही मराठी भाषेत असून त्यावर मोठ्या अक्षरात 'जय श्रीराम' असं लिहिण्यात आलं आहे. त्यानंतर मी धर्मांध नाही, मी धर्माभिमानी....असं यावर लिहिलं आहे. तसंच पुढं चलो अयोध्या असंही लिहीलं आहे. पुढे या दौऱ्याची तारीखही देण्यात आली आहे.

हेही वाचा: पंतप्रधान कार्यालयातील 'गोडसे भक्तां'नी माझ्या अटकेचा कट रचला - मेवाणी

दरम्यान, राज ठाकरे यांची रविवारी औरंगाबादमध्ये सभा पार पडली. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा भोग्यांच्याच विषयावर प्रामुख्यानं भाष्य केलं. भोंग्यांचा विषय हा धार्मिक नसून सामाजिक असल्याचा पुनरुच्चार यावेळी राज ठाकरे यांनी केला. तसेच मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे उतरवण्यासाठी ३ मे पर्यंतची डेडलाईन देतो अन्यथा दुसऱ्या दिवशीपासून मशिदींसमोर मनसेकडून हनुमान चालिसा लावण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला.

आपण यापुढील सभा मराठवाडा, विदर्भ, कोकण तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात घेणार आहोत असंही यावेळी राज ठाकरे यांनी जाहीर केलं.