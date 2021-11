विरार : बसची दुचाकीला धडक; एक जागीच ठार तर दोघे गंभीर जखमी

By

मुंबई : अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील (Ahmadabad National highway) वसई तालुक्याच्या हद्दीत एकापाठोपाठ एक अशा अपघाताच्या मालिका (vasai Accident update) सुरूच राहिल्या आहेत. आज सकाळी सातच्या सुमारास विरार (virar) फाट्याजवळ एका लक्झरी बस व दुचाकीमध्ये भीषण अपघात (bus and bike accident) झाल्याची घटना घडलीय. या अपघातात ट्रिपल सीट असलेल्या एकाचा जागीच मृत्यू (one death) झाला आहे तर दोन जण गंभीर जखमी (two people injured) झाले आहेत.

आज सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास गुजरातहून मुंबई दिशेने जाणाऱ्या लेनवर विरार फाट्याजवळ दुचाकी ट्रिपल सीट असलेल्या वाहकाला सोडण्यासाठी थांबली होती. इतक्यात रस्ता ओलांडत गाडीवरून उतरलेल्या वाहकाला भरधाव वेगात येणाऱ्या लक्झरी बसने धडक दिली. दरम्यान लक्झरी चालक पळून जायच्या तयारीत होता मात्र गाडीचा वेगावर नियंत्रण नसल्याने बस दुचाकीला धडकली.

या विचित्र अपघातात भाताने गावातील प्रकाश मोरे (40) या इसमाचा जागीच मृत्यू झाला तर इतर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. विरार पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत लक्झरी चालकाला ताब्यात घेतले असून जखमींवर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर बुधवारीही सकाळी साडेचारच्या सुमारास सातीवली येथील चढणीवर दुचाकीचा अपघात होऊन मागून येणारी गाडी अंगावरून गेल्याने वसईत राहणाऱ्या आकाश शर्मा व अर्जुन सिंग या दोन युवकांचा जागीच मृत्यू झाला होता.