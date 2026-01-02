Mumbai News: राज्यातील कृषीतील ‘एआय’साठी ३० कोटींचा निधी; राज्य सरकारने दिली प्रशासकीय मान्यता, अंमलबजावणीला मिळणार गती..

मुंबई : राज्यातील कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९'' च्या अंमलबजावणीसाठी ३० कोटी रुपयांच्या निधीच्या विनियोगास राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...सरकारने २४ जून २०२५ रोजी कृषी क्षेत्रातील ‘एआय’ धोरण घोषित केले. ते २०२५ ते २०२९ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी ५०० कोटी रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन क्षमता वाढवणे, हवामानाचा अंदाज आणि पीक व्यवस्थापन यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) पुरवणी मागणीद्वारे ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..मुंबईत परिषदेचे आयोजनशासनाने जाहीर केलेल्या ‘कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ अंतर्गत राज्यातील पहिल्या जागतिक कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही परिषद मुंबईत (बीकेसी ) जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये २२ आणि २३ फेब्रुवारीस होणार आहे. या परिषदेच्या खर्चासाठी लागणाऱ्या एक कोटी २० लाख रुपयांच्या खर्चाला आज प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. .कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) प्रभावी वापर करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे. यासाठी सरकारने ५०० कोटी रुपये तरतूद करण्याची घोषणाही केली आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून दरवर्षी अशा जागतिक परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या या पहिल्या परिषदेत जागतिक स्तरावरील विचारवंत, तंत्रज्ञान कंपन्या, गुंतवणूकदार, स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .मुंबईत ॲग्रीटेक नावीन्यता केंद्रया धोरणाअंतर्गत मुंबई येथे ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रीटेक नावीन्यता केंद्र’ स्थापन करण्यात आले आहे. हे केंद्र कृषी क्षेत्रातील नवनवीनप्रयोगांसाठी मुख्य केंद्र म्हणून काम करेल. विशेष म्हणजे, ही योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत असून, यासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून न राहता राज्य शासन स्वतः निधी पुरवठा करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.