‘सिलिकॉनपासून पेरोव्स्काइट फोटोव्होल्टाइकपर्यंत’ विषयावर एआयसीटीई–अटल एफडीपी यशस्वी; तज्ज्ञ आणि प्राध्यापकांचा सहभाग

Mumbai News: सौर ऊर्जा क्षेत्रातील नवतंत्रज्ञानावर सहा दिवसीय एआयसीटीई–अटल एफडीपीचे आयोजन केले होते.सौर ऊर्जा शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावी प्रसार गरजेचा आहे, असे मत यावेळी व्यक्त केले.
सिलिकॉनपासून पेरोव्स्काइट फोटोव्होल्टाइकपर्यंत या विषयावर एआयसीटीई–अटल पुरस्कृत ऑनलाइन प्राध्यापक विकास कार्यक्रम (FDP) दिनांक ५ ते १० जानेवारी २०२६ या कालावधीत यशस्वीरीत्या पार पडला. या सहा दिवसीय कार्यक्रमाची सुरुवात औपचारिक उद्घाटन समारंभाने झाली. या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. सी. एस. मालवी, प्राध्यापक, सौर ऊर्जा विशेषज्ञ व यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभागप्रमुख, एमआयटीएस, ग्वाल्हेर उपस्थित होते.

