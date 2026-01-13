Mumbai Crime: मुंबई हादरली! २१ वर्षीय एअर होस्टेसने जीवन संपवलं, मोबाईलमध्ये धक्कादायक पुरावे; आरोपी अजूनही फरार

Mumbai Air Hostess Suicide Case : मुंबईत एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे, ज्यात कल्याण पूर्व भागात राहणाऱ्या एका २१ वर्षीय एअर होस्टेसने स्वत:चे जीवन संपवले. या प्रकरणाने संपूर्ण परिसरात खळबळ माजली असून, आरोपी अद्याप फरार असल्याने पीडितेच्या नातेवाईकांनी प्रचंड रोष व्यक्त केला आहे. प्रेमाच्या नावाखाली लग्नाचे आश्वासन देऊन लाखो रुपयांची आर्थिक लूट आणि शारीरिक छळ केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. इतकेच नव्हे, तर या तरुणीला आत्महत्येसाठी भाग पाडण्यात आल्याचा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे..थेट पोलिस स्टेशनवर धडकया घटनेच्या नंतर संतप्त झालेल्या कुटुंबीयांनी आणि महिलांनी थेट पोलिस स्टेशनवर धडक देऊन मोठा गदारोळ निर्माण केला. ही दुर्दैवी घटना २८ डिसेंबर रोजी घडली. कौशिक पावशे असं फरार तुरुणाचं नाव असून, तो अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, पीडित तरुणी आणि कौशिक यांच्यात २०२० पासून प्रेमसंबंध होते. लग्नाचे आमिष दाखवून कौशिकने तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले, वारंवार मारहाण केली आणि फोटो काढून ते सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले, असे आरोप आहेत..शरीरावर मारहाणीच्या जखमांचे स्पष्ट खुणापीडित तरुणीची नुकतीच हैदराबादला बदली झाली होती. तेथेही आरोपीने जाऊन तिला शारीरिक त्रास दिला असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. १६ ते २४ डिसेंबर या कालावधीत तिच्या शरीरावर मारहाणीच्या जखमांचे स्पष्ट खुणा दिसत होत्या. मृत्यूच्या काही दिवस आधी तिच्याकडून मोठ्या रकमेची मागणी करून पैसे घेतल्याचे बँक स्टेटमेंटमध्ये नोंदवले गेले आहे, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे..Mumbai Politics: आरोप, वस्तुस्थिती आणि राजकीय संदर्भ... मुंबई खरंच विकली जातेय का? अदानी समूहावर बोट; पण वास्तव काय सांगतं?.महत्त्वाची बाब समोरया प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. जीवन संपवण्याच्या काही दिवसांपूर्वी, तरुणीने आरोपीच्या बहिणीला पाठवलेले व्हॉट्सॲप मॅसेज कुटुंबीयांच्या हाती लागले. या मॅसेजमध्ये छळ, शारीरिक हिंसा, धमक्या आणि मानसिक पीडेचे वर्णन आहे..तणावपूर्ण वातावरण निर्माणकल्याण पूर्व परिसरात या घटनेमुळे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक रहिवासी आणि पीडितेच्या नातेवाईकांनी आरोपीला त्वरित अटक करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, पुराव्यांच्या आधारे कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, आरोपी अद्याप मोकळा फिरत असल्याने कुटुंबीयांमध्ये असंतोष वाढत आहे..BJP Mumbai Election: मुंबईचा भूमीपुत्र, ‘मराठी माणूस’ मुंबईतच राहणार!',भाजपचा यशस्वी 'मास्टरप्लॅन'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.