Mumbai Crime: मुंबई हादरली! २१ वर्षीय एअर होस्टेसने जीवन संपवलं, मोबाईलमध्ये धक्कादायक पुरावे; आरोपी अजूनही फरार

Air Hostess Death Case Mumbai: लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध, वारंवार मारहाण, आर्थिक लूट आणि सोशल मीडियावर बदनामीची धमकी देत २१ वर्षीय एअर होस्टेसला जीवन संपवण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप
Sandip Kapde
Mumbai Air Hostess Suicide Case : मुंबईत एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे, ज्यात कल्याण पूर्व भागात राहणाऱ्या एका २१ वर्षीय एअर होस्टेसने स्वत:चे जीवन संपवले. या प्रकरणाने संपूर्ण परिसरात खळबळ माजली असून, आरोपी अद्याप फरार असल्याने पीडितेच्या नातेवाईकांनी प्रचंड रोष व्यक्त केला आहे. प्रेमाच्या नावाखाली लग्नाचे आश्वासन देऊन लाखो रुपयांची आर्थिक लूट आणि शारीरिक छळ केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. इतकेच नव्हे, तर या तरुणीला आत्महत्येसाठी भाग पाडण्यात आल्याचा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

