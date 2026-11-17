मुंबई : दिवाळीनंतर मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत पुन्हा घसरण झाली असून, शहराचा वायुप्रदूषण निर्देशांक (एक्यूआय) सोमवारी (ता. १६) १३२ वर पोहोचला. गेल्या तीन दिवसांपासून हवेची गुणवत्ता मध्यम श्रेणीत कायम असली, तरी अनेक भागांमध्ये प्रदूषणाची तीव्रता वाढल्याचे दिसून येत आहे. कुलाबा येथे सर्वाधिक २५६, तर मालाड पश्चिम येथे १८८ आणि देवनार येथे १७६ एक्यूआयची नोंद झाली. त्यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..हवेच्या गुणवत्तेच्या नोंदीनुसार, शनिवारी (ता. १४) मुंबईचा एक्यूआय १३१ होता. रविवारी १५ नोव्हेंबरला तो वाढून १३६ झाला, तर १६ नोव्हेंबरला किंचित घसरून १३२ वर आला, मात्र ही घसरण दिलासादायक म्हणता येणार नाही. कारण अनेक प्रदूषण निरीक्षण केंद्रांवर हवेची गुणवत्ता चिंताजनक पातळीवर नोंदविण्यात आली आहे..Maharashtra ATS: गृह विभागाचा निर्णय! ‘फोर्स वन’ आता दहशतवाद विरोधी पथकाच्या नियंत्रणात; कार्यक्षम वापराचा हेतू.दिवाळीच्या दिवशी मुंबईचा 'एअर क्वालिटी इंडेक्स' (AQI) वेगाने वाढला होता. यामध्ये भांडुप पश्चिम, बोरीवली, गोवंडी, चेंबूर, चांदीवली, वांद्रे पूर्व, बीकेसी आणि वांद्रे पश्चिम या भागांतील नोंदींचा समावेश आहे, ज्यापैकी भांडुप पश्चिममध्ये २७६ आणि बोरीवलीमध्ये २६९ इतका निर्देशांक नोंदवला गेला. डॅशबोर्डवरील माहितीनुसार, आठवडाभरापूर्वी नोंदवलेला १३१ हा निर्देशांक, मागील वर्षांतील दिवाळीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत कमी होता..Marathi Abhyas Kendra : छटपूजेला भोजपुरी गाणी वाजवली, आता २१ नोव्हेंबरच्या हुतात्मा दिनी महाराष्ट्र गीत वाजवणार का? मराठी अभ्यास केंद्राचे रेल्वेला निवेदन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.