Mumbai: मुंबई-नवी मुंबई प्रवास सुसाट होणार! ऐरोली-मुलुंड फक्त १० मिनिटांत, १३८९ कोटींचा उड्डाणपूल; मार्ग कसा आहे?

मुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईदरम्यानचा प्रवास अधिक सुसह्य करण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वाकांक्षी गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) प्रकल्पातील एका महत्त्वाच्या टप्प्याला वेग दिला आहे. पूर्व मुक्त महामार्ग आणि नवी मुंबईतील ऐरोली सेक्टर-१० ला जोडणाऱ्या १.३ किमी लांबीच्या उड्डाणपुलासाठी (ऐरोली कनेक्टर) पालिकेने निविदा प्रक्रिया पूर्णत्वास नेली असून, सुमारे १,३८९ कोटी रुपयांच्या या कामामुळे दोन्ही शहरांतील वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची मुक्तता होणार आहे..या प्रकल्पात थेट कनेक्टिव्हिटीवर भर देण्यात आला आहे. हा उन्नत मार्ग पूर्व मुक्त महामार्गाला थेट ऐरोलीशी जोडेल. यामुळे ऐरोली आणि मुलुंडदरम्यानची वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. हा प्रकल्प गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या तिसऱ्या टप्प्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे पश्चिम उपनगरांतून येणारी वाहने कोणत्याही अडथळ्याशिवाय नवी मुंबईच्या दिशेने जाऊ शकतील..सध्या ऐरोली टोलनाका आणि मुलुंड चेकनाका परिसरात होणाऱ्या गर्दीमुळे प्रवाशांचा ३० ते ४० मिनिटांचा वेळ जातो. या नवीन पुलामुळे हा प्रवास अवघ्या १० मिनिटांत पूर्ण होईल. या उड्डाणपुलाचे बांधकाम करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. खाडी परिसर आणि वर्दळीच्या रस्त्यांवरून हा पूल जाणार असल्याने पर्यावरणाचा समतोल राखून हे काम पूर्ण करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. या प्रकल्पासाठी १,३८९.५७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, तो पालिकेच्या या वर्षातील सर्वात मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे..मुलुंड आणि नाहूर परिसरातील अरुंद रस्ते आणि रेल्वे क्रॉसिंगमुळे प्रवाशांचे हाल होतात. जीएमएलआर आणि हा ऐरोली कनेक्टर पूर्ण झाल्यावर ठाणे आणि वाशीच्या दिशेने जाणारी वाहतूक विभागली जाईल. याचा थेट फायदा गोरेगाव, मालाड आणि मुलुंडमधील लाखो प्रवाशांना होणार आहे. महापालिकेने या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया राबवली असून, लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचे नियोजन आहे..प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्येथेट कनेक्टिव्हिटी : हा १.३ किमी लांबीचा उन्नत मार्ग (फ्लाय ओव्हर) पूर्व मुक्त महामार्ग आणि नवी मुंबईतील ऐरोली सेक्टर-१० ला थेट जोडणार आहे.जीएमएलआरचा हिस्सा : हा प्रकल्प गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड ( जीएमएलआर ) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचा एक मुख्य भाग आहे.प्रगत तंत्रज्ञान : खाडी परिसर आणि वर्दळीच्या रस्त्यांवरून हा पूल जाणार असल्याने, बांधकामासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.वाहतुकीचे विभाजन : या प्रकल्पामुळे ठाणे आणि वाशीच्या दिशेने जाणारी वाहतूक विभागली जाईल, ज्यामुळे मुलुंड चेक नाका आणि ऐरोली टोल नाक्यावरील ताण कमी होईल..कोंडीपासून दिलासामुंबईतून नवी मुंबई, रायगडकडे जाताना वाहनचालकांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागतो. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वाहनचालकांना कोंडीपासून दिलासा मिळेल, असा दावा केला जात आहे.