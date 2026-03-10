मुंबई

Mumbai: मुंबई-नवी मुंबई प्रवास सुसाट होणार! ऐरोली-मुलुंड फक्त १० मिनिटांत, १३८९ कोटींचा उड्डाणपूल; मार्ग कसा आहे?

Goregaon-Mulund Link Road: महापालिकेने गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पातील ऐरोली कनेक्टर निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यामुळे मुंबई आणि नवी मुंबईदरम्यानचा प्रवास सुसाट होणार आहे.
​मुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईदरम्यानचा प्रवास अधिक सुसह्य करण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वाकांक्षी गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) प्रकल्पातील एका महत्त्वाच्या टप्प्याला वेग दिला आहे. पूर्व मुक्त महामार्ग आणि नवी मुंबईतील ऐरोली सेक्टर-१० ला जोडणाऱ्या १.३ किमी लांबीच्या उड्डाणपुलासाठी (ऐरोली कनेक्टर) पालिकेने निविदा प्रक्रिया पूर्णत्वास नेली असून, सुमारे १,३८९ कोटी रुपयांच्या या कामामुळे दोन्ही शहरांतील वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची मुक्तता होणार आहे.

