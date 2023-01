नवी मुंबईच्या ऐरोली इथं एका पेपर कंपनीला भीषण आग लागल्याचं वृत्त आहे. या आगीत एक महिला अडकून पडल्याचं सांगितलं जात आहे. तिच्या बचावासाठी आणि आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दल शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. (Airoli Fire Fierce fire at Navi Mumbai Paper Company fear of one woman stuck in)

ऐरोलीच्या सेक्टर १ मध्ये पेपर कंपनीला भीषण आग लागली आहे. या आगीमध्ये कंपनीच्या दोन मेकॅनिकल वर्कशॉपही आगीच्या भक्षस्थानी पडली आहेत. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामन दलाकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरु असून ८ अग्निशमनच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. या आगीमध्ये एक महिला अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.