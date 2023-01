मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी महत्वाचं भाष्य केलं आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार करावाच लागणार आहे त्याशिवाय गत्यंतर नाही, असं सांगताना त्यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होईल याची तारीखही सांगितली आहे. एबीपी माझानं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Cabinet expansion will have to be done Sanjay Shirsat reveal date also)

शिरसाट म्हणाले, मंत्रिमंडळ विस्तार व्हावा अशी सर्वांचीच इच्छा आहे आणि मागणी सुध्दा आहे. कामाचा वेग वाढावा यासाठी हे आवश्यक आहे. याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यंमत्र्यांना सांगितलं आहे, त्यावर त्यांनी यातील ज्या तांत्रिक अडचणी आहेत, त्या सांगितल्या. या तांत्रिक अडचणी १५ तारखेपर्यंत संपतील असा आम्हाला अंदाज आहे.

मंत्रिमंडळात अनेक राज्यमंत्रीपदं असतील कॅबिनेट मंत्रीपदं बाकी आहेत. २० लोकांमध्येच मंत्रिमंडळ चालणार नाही. यात वाढ करावीच लागणार आहे, हे त्यांनाही माहिती आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार करावाच लागेल हे कोणालाही थांबवता येणार नाही. फक्त काही गोष्टींमुळं हे थांबलेलं आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणारच नाही असं नाही करावचं लागणार आहे, हे मी ठामपणे सांगतो. येत्या २०-२२ तारखेपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असा माझा एक अंदाज आहे, सर्वांनाच ती अपेक्षा आहे, असंही शिरसाट यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.