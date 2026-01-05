Rais Shaikh: आमदार रईस शेख यांना राजीनामा द्यावा लागेल, समाजवादी पक्षाचा आक्रमक पवित्रा!

भिवंडी : समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी इतर कोणत्याही पक्षासाठी काम करायचे असल्यास प्रथम आपल्या आमदारकीचा राजीनामा द्यावा, असा थेट इशारा समाजवादी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा निवडणूक प्रभारी अजय यादव यांनी दिला आहे. रईस शेख यांनी ५ जानेवारीपर्यंत रजा घेतली असून त्यानंतरच त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..भिवंडी महापालिका निवडणुकीसाठी समाजवादी पक्षाने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षासोबत युतीची अधिकृत घोषणा केली आहे. वॉर्ड क्रमांक १५ मध्ये दोन्ही पक्ष संयुक्तपणे निवडणूक लढवणार असून, तिथे एक जागा कम्युनिस्ट पक्षाला सोडण्यात आली आहे. .BMC Election: ठाकरेंच्या शिलेदारांचा महायुतीशी सामना, मुंबईत दुरंगी सामने अटीतटीचे ठरणार; कोण-कुठे लढणार?.समाजवादी पक्षाने एकूण ६१ उमेदवारांना बी-फॉर्म वाटले असून, ५९ उमेदवार प्रत्यक्ष रिंगणात उतरले आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते विजय कांबळे यांनी या युतीचे स्वागत केले. समाजवादी आणि कम्युनिस्ट पक्षाची विचारसरणी समान आहे. जनतेचे प्रश्न प्रखरतेने मांडण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत, असे त्यांनी नमूद केले..नवीन शहराध्यक्षांची नियुक्तीकाँग्रेस सोडून समाजवादी पक्षात सामील झालेले अनस अन्सारी यांची भिवंडी शहराध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अन्सारी यांनी आगामी निवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे सर्वाधिक उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास व्यक्त केला. तर समाजवादी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष रईस शेख हे अधिकृतपणे सपाचे आमदार आहेत; मात्र पक्षाच्या ध्येयधोरणांविरुद्ध जाऊन जर ते दुसऱ्या पक्षासाठी काम करणार असतील, तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावाच लागेल, असेही त्यांनी म्हटले..Thane Municipal Election: महायुतीत शिंदेंचाच वरचष्मा! सर्वाधिक १२ पॅनेल घेतले ताब्यात; भाजपच्या वाट्याला तीनच पॅनेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.