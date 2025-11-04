मुंबई

Ajit Pawar: "वोट चोरीचं खोटं नरेटीव्ह..."; विरोधकांना टोला अन् अजितदादांचा 'गो लोकल'चा मास्टरस्ट्रॉक! राजकारणात खळबळ

Mumbai Politics: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील समित्यांसोबत बैठक पार पडली.
Ajit Pawar

Ajit Pawar

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मॅरेथॉन बैठकींचे सत्र सलग दुसऱ्या दिवशी सुरू आहे. वरळीतील एनएससीआय डोम येथे आज कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील समित्यांसोबत आगामी निवडणुकांच्या तयारीसाठी बैठक पार पडली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Mumbai
Maharashtra Politics
mumbai politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com