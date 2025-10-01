Mumbai News : अजित पवार भेटले शरद पवारांना; राजकीय विषयांवर चर्चा झाल्याचा अंदाज

मुंबई - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी सायंकाळी पाच वाजता मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. माळेगाव साखर कारखान्याच्या सर्वसाधारण वार्षिक सभेची तारीख व वेळ निश्चित करण्यासाठी ही भेट घेतल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले असले; तरी या भेटीत राजकीय विषयांवर चर्चा झाल्याचा अंदाज आहे..शरद पवार यांची मागील दोन दिवसांपासून प्रकृती ठीक नसल्याने त्यांनी सर्व भेटी रद्द केल्या होत्या. परंतु आज सायंकाळी ते यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे दाखल झाले. दरम्यान, अजित पवार यांनीही सेंटरवर हजेरी लावली. या नंतर दोघांमध्ये जवळपास एक तास चर्चा झाली. या भेटीनंतर अजित पवार यांनीच बैठकीत काय चर्चा झाली आणि कोण पदाधिकारी उपस्थित होते, याची माहिती दिली..मात्र या दोघांमधील चर्चेचा अन्य तपशील स्पष्ट झाला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या अजेंड्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली असावी अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. शरद पवार व अजित पवार यांच्यात याआधी झालेले वाद, पक्षातील फूट याकडे राजकीय संदर्भातून पाहिले जात आहे. त्यामुळेच ही भेट राजकीय वर्तुळात केंद्रस्थानी आली आहे..दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते आनंद परांजपे यांनी या भेटीचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, ‘दोन वरिष्ठ नेते भेटले तर त्यात गैर नाही, शरद पवार हे देशाचे नेते आहेत. महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांसदर्भाने, सामाजिक विषयाच्या अनुषंगाने ही भेट झाली असावी. महाराष्ट्राच्या विकासासाठीच ही भेट झाली असावी.’.शिक्षण आणि सहकारी संस्थांच्या कारभारासंदर्भात शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यामध्ये चर्चा झाली. या भेटीमध्ये राजकीय चर्चा केंद्रस्थानी नव्हती. संस्थात्मक कारभारामध्ये परस्पर सहकार्याची दोन्ही नेत्यांची भूमिका आहे, असे या भेटीप्रसंगी उपस्थित असलेल्या विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.