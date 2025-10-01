मुंबई

Mumbai News : अजित पवार भेटले शरद पवारांना; राजकीय विषयांवर चर्चा झाल्याचा अंदाज

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी सायंकाळी पाच वाजता मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली.
Sharad pawar and Ajit Pawar

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी सायंकाळी पाच वाजता मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. माळेगाव साखर कारखान्याच्या सर्वसाधारण वार्षिक सभेची तारीख व वेळ निश्चित करण्यासाठी ही भेट घेतल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले असले; तरी या भेटीत राजकीय विषयांवर चर्चा झाल्याचा अंदाज आहे.

Sharad Pawar
Ajit Pawar
political
Discussion
Meeting
Maharashtra Politics

