NCP Leaders PC: तटकरे-पटेलांच्या नाराजीनाम्याच्या चर्चांना पूर्णविराम! पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी नेत्यांनी दिलं स्पष्टीकरण

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सुरू असलेल्या अंतर्गत कलहाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. सुनेत्रा पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पक्षात मोठे बदल आणि नेत्यांच्या असंतोषाबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांना हळूहळू बाजूला सारले जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात वाढत आहे. तसेच या दोघांनी शरद पवारांची भेट घेतली होती. यानंतर आज अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. यात त्यांनी काही खुलासे केले आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत प्रफुल्ल पटेल यांचे नाव नसल्याची तर सुनील तटकरे यांचे नाव प्रदेशाध्यक्षपदी नसल्याचीही चर्चा होती. या घडामोडींनंतर पक्षांतर्गत असंतोषाच्या अफवांना अधिकच जोर चढला. सुनेत्रा पवार आणि या दोन नेत्यांमधील संबंध बिघडल्याची चर्चा सुरू झाली होती. यानंतर १२ मे रोजी एक महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोड घडली. सुनील तटकरे यांनी मुंबईतील शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक निवासस्थानी अनपेक्षितपणे भेट दिली. तटकरेंच्या आधी प्रफुल्ल पटेल यांनीही शरद पवार यांची भेट घेतली होती. यानंतर आता याभेटीमागचं कारण समोर आले आहे. .पत्रकार परिषदेत बोलताना अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते अविनाश आदिक म्हणाले की, ऑक्टोंबरपासून मी दिल्लीतील मुख्य कार्यालयाला भेट दिली नाही. माध्यमांमध्ये आलेल्या बातमी चुकीच्या आहेत. माझ्याकडे जुनीच जबाबदारी आहे. प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे पक्षाचे वरिष्ठ नेते आहेत. इथल्या तिथल्या माहितीच्या आधारे अफवा पसरवण्यात आल्या होत्या. पक्षामध्ये सुनेत्रा पवारांच्या सुचनेप्रमाणे संवाद साधतो..ते म्हणाले की, प्रफुल तटकरे आणि सुनील तटकरेंचं नाव वगळण्याने चर्चा झाली आहे. पण या बातम्या चुकीच्या आहेत. वरिष्ठ नेत्यांना कार्यालयात बंदी नाही. ही फक्त ऐकीव बातमी आहे. इतर पक्षातील नेते राजकीय भाषा करत आहेत, असं म्हणत त्यांनी चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. तसेच पक्षातील वादाबद्दलही भूमिका मांडली आहे.