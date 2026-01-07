Mumbai News: ‘अभाविप’कडून‘फ्युचर रेडी मुंबई’चा प्रस्ताव, मेट्रोच्या प्रवासात विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या प्रवासाची मागणी

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मुंबईतील विविध नागरी प्रश्नांसोबतच मुंबईतील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मेट्रो प्रवासात सवलत देण्यासाठी ‘फ्युचर रेडी मुंबई’चा प्रस्ताव मांडला आहे. .अभाविपच्या नुकत्याच बोरिवली येथे झालेल्या ‘समृद्ध आणि सुरक्षित मुंबई महानगरः शाश्वत विकास आणि सामाजिक न्यायाची नवी क्षितिजे या विषयावरील हीरक महोत्सवी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चा झाल्याची माहिती मंगळवारी (ता.६) मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रांत मंत्री राहुल राजोरिआ यांनी दिली..NMMC Election: कोट्यधीशांचा बोलबाला! नवी मुंबईमध्ये २६६ उमेदवारांची संपत्ती कोटीपार; पाहा यादी .अभाविपच्या या प्रस्तावात मुंबईतील विद्यापीठाला जोडून विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष उपाययोजना करावी, विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन प्रवासाच्या गरजांचा विचार करून मेट्रो, बस आणि लोकल रेल्वेसाठी किफायतशीर विशेष विद्यार्थी पास, मासिक व वार्षिक सवलतींची प्रभावी रचना करावी आदी मागण्याही करण्यात आल्या..यासोबत मुंबईतील मेट्रो, उपनगरीय रेल्वे, बसमार्ग, रस्ते, जलवाहतूक आणि बुलेट ट्रेन यांच्यात सुसंगत व जलद इंटरकनेक्टिव्हिटी निर्माण करणारी एकात्मिक वाहतूक यंत्रणा उभी करावी, पुढील काळातील भूमिगत मेट्रो आराखडा तयार करताना तो मुंबई विद्यापीठाशी जोडून हजारो विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण विद्यापीठाला भूमिगत मेट्रोशी न जोडल्याने हजारो विद्यार्थी मेट्रोसेवेला मुकणार असल्याने आराखड्यात याचा गांभीर्याने विचार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे..मीरा भाईंदरचे राजकीय समीकरण तिकीट वाटपात अडकले; निवडणूक का आणि कशी गुंतागुंतीची झाली? जाणून घ्या संपूर्ण आढावा....स्पष्ट धोरणात्मक दिशा आवश्यकमुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश हे भारताच्या आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि धोरणात्मक प्रगतीचे प्रमुख केंद्र असून 'फ्युचर रेडी मुंबई' घडवणे ही काळाची गरज आहे. वाढती लोकसंख्या, मर्यादित भूभाग, वाहतूक कोंडी, झोपडपट्ट्य़ांचे प्राबल्य, पर्यावरणीय हानी आणि आर्थिक विषमता या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य विकासासाठी स्पष्ट धोरणात्मक दिशा आवश्यक असल्याचेही अभाविपकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.