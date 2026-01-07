मुंबई

Mumbai News: ‘अभाविप’कडून‘फ्युचर रेडी मुंबई’चा प्रस्ताव, मेट्रोच्या प्रवासात विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या प्रवासाची मागणी

Metro Travel Consession : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने ‘फ्युचर रेडी मुंबई’चा प्रस्ताव मांडला आहे. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना मेट्रो प्रवासात सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मुंबईतील विविध नागरी प्रश्नांसोबतच मुंबईतील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मेट्रो प्रवासात सवलत देण्यासाठी ‘फ्युचर रेडी मुंबई’चा प्रस्ताव मांडला आहे.

