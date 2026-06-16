मुंबई

Alibaug Crime: उच्चभ्रू सोसायटीत भलताच प्रकार; ज्येष्ठ नागरिकांना रंगेहात पकडलं, १ महिलेसह तिघांना तुरुंगात डांबलं

Police Action Against Narcotics: अलिबाग तालुक्यातील उच्चभ्रू सोसायटीत छुप्या पद्धतीने विक्री व सेवन सुरू असल्याची माहिती समोर आली. यावर पोलिसांनी धडक कारवाई करत एका महिलेसह तिघांना अटक केली आहे.
Alibaug Crime

Alibaug Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अलिबाग : तालुक्यातील सारळ येथील एका उच्चभ्रू वसाहतीत अमली पदार्थाची छुप्या पद्धतीने विक्री व सेवन सुरू असल्याची माहिती मिळाल्याने पोलिसांनी रविवारी (ता. १४) पहाटे या ठिकाणी धडक कारवाई केली. या कारवाईत गांजा सेवन करणाऱ्या दोन ज्येष्ठ नागरिकांना रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे. पोलिसांच्या या कारवाईत बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या एका युक्रेनियन महिलेलाही ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी मांडवा सागरी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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