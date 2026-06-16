Alibaug Crime: उच्चभ्रू सोसायटीत भलताच प्रकार; ज्येष्ठ नागरिकांना रंगेहात पकडलं, १ महिलेसह तिघांना तुरुंगात डांबलं

अलिबाग : तालुक्यातील सारळ येथील एका उच्चभ्रू वसाहतीत अमली पदार्थाची छुप्या पद्धतीने विक्री व सेवन सुरू असल्याची माहिती मिळाल्याने पोलिसांनी रविवारी (ता. १४) पहाटे या ठिकाणी धडक कारवाई केली. या कारवाईत गांजा सेवन करणाऱ्या दोन ज्येष्ठ नागरिकांना रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे. पोलिसांच्या या कारवाईत बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या एका युक्रेनियन महिलेलाही ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी मांडवा सागरी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सारळ येथील इनर सर्कल सोसायटीमधील रूम क्र. बी-०६मध्ये काही व्यक्ती अमली पदार्थाचे सेवन करीत असल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी रविवारी पहाटे सुनील बळीराम चावला (वय ६९, सारळ) आणि हरेंद्र सिंग मंगल सिंग (वय ६५, रा. वरळी, मुंबई) या दोघांना अटक केली आहे..FDA चा छापा; ५५ हजाराचा गुटखा जप्त, पण मकोकाअंतर्गत गुन्हा नाही, तुकाराम मुंढेंचे आदेश असतानाही टाळाटाळ?.युक्रेनियन महिलेचे बेकायदा वास्तव्यपोलिसांच्या कारवाईत युक्रेन देशाची महिला आढळली असून, तिच्या पासपोर्ट आणि व्हिसाची कसून पडताळणी केली आहे. तिचा व्हिसा १२ जूनला संपल्याचे उघड झाले. भारतात राहण्यासाठी कोणतीही वैध कागदपत्रे नसताना बेकायदा वास्तव्य केल्याप्रकरणी या परदेशी महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..बनावट औषध कंपन्यांवर कारवाईराज्यात बनावट औषध उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादनांची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समितीची स्थापन केली आहे. संशयित औषध उत्पादक कंपन्यांची तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाईची शिफारस ही समिती करणार आहे. राज्य सरकारने समितीला ३० दिवसांच्या आत आपला अहवाल -सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..विधान परिषदेचे सदस्य अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी ामध्ये सूचनेवरील चर्चेदरम्यान अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांनी यासंदर्भात नाहेत, विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने तीन सदस्यीय विशेष निर्णय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती राज्यात कार्यरत असलेल्या संशयित टनेचे औषध उत्पादक कंपन्यांची ओळख पटवून त्यांच्या उत्पादनांची तपासणी करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.