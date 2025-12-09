Ambadas Danve Viral Video : “लाव रे तो व्हिडिओ!” नोटांच्या बंडल व्हिडिओवर महेंद्र दळवींचा खुलासा; लाल टीशर्टमधील व्यक्ती कोण?

Currency Bundle Video : राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरु असतानाच ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी एक व्हिडिओ ट्विट करत राज्यात नवी राजकीय खेळी चर्चेत आणली आहे. शिंदे गटाचे अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांचा नोटांच्या बंडल मोजतानाचा एक व्हिडीओ व्हायरल दानवेंनी ट्विट करत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सवाल केला. सरकारकडे शेतकऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत, मग इतके पैसे कुठून आले, असा सवाल अंबादास दानवे यांनी केला. यावर ज्यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. आमदार महेंद्र दळवी यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे..दळवी म्हणाले की, "अंबादास दानवेंनी व्हिडीओ मॉर्फ केला आहे, माझा काहीही संबंध नाही, व्हिडीओतील लाल टी-शर्टमधील व्यक्ती कोण? असा सवाल करताच दळवी म्हणाले की, हा व्हिडीओ खरा आहे, फक्त त्यामधील व्यक्ती कोण, हे अंबादास दानवे यांनी सांगावे, असेही महेंद्र दळवी म्हणाले. त्यामुळे पैशांची बंडलं मोजतानाचा हा व्हिडीओ महेंद्र दळवींचाच आहे की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता झाली नाही. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत महेंद्र दळवी व्हिडीओ कॉलवर बोलत असून त्यांचा चेहरा स्पष्टपणे दिसत आहे. ते बॅगेतून एकापाठोपाठ बंडलं काढून ती टेबलवर ठेवताना दिसत आहेत..महेंद्र दळवी म्हणाले की, "अंबादास दानवेंनी तो व्हिडीओ नीट दाखवावा. लाल टीशर्टमधील व्यक्ती कोण, हे त्यांनी सांगावे. मी व्हिडीओत असेल तर मी आमदारकीचा राजीनामा देईन. ब्लॅकमेल करणं हा अंबादास दानवेंचा धंदा आहे. त्यांच्याकडे कोणतं काम नाही, पद नाही, पक्षात त्यांना कोणी कुत्रं विचारत नाही".Chandrakant Khaire च्या कट्टर शत्रूसाठी Ambadas Danve ची 'मातोश्री'वर फिल्डिंग | Harshwardhan Jadhav | Sakal News.या व्हिडीओशी माझा काहीही संबंध नाही. अंबादास दानवे यांनी तो व्हिडीओ समोरच्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यासकट दाखवावा. त्यांनी व्हिडीओ कट करुन दाखवू नये. मला व्हिडीओबद्दल काहीही माहिती नाही. अंबादास दानवे यांनी पुरावे घेऊन हा व्हिडीओ माझाच आहे, हे सिद्ध करुन दाखवावे. अंबादास दानवेंनी व्हिडीओ मॉर्फ केला आहे. अंबादास दानवेंना कोणी सुपारी दिली हे सांगावे. अंबादास दानवे सुपारीबाज नेता आहे, अशी टीका महेंद्र दळवी यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.