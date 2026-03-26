मुंबई

Ambarnath इंधन तुटवड्याच्या अफवेमुळं टाकी फुल्ल केली, दुचाकी पेटली; घटनेचा VIDEO VIRAL

Ambarnath Bike Catches Fire After Refueling पेट्रोल तुटवड्याच्या अफवेमुळं नागरिक टाकी फुल्ल करत आहेत. एका दुचाकी धारकाला टाकी फुल करणं महागात पडलं आहे. अंबरनाथमध्ये अचानक दुचाकीने पेट घेतल्याचा प्रकार घडलाय.
Ambarnath Fuel Panic Leads to Bike Blaze

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण झालंय. भारतातही इंधन पुरवठ्यावर परिणामाची शक्यता आहे. दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा नाही असं सरकारने सांगितल्यानंतरही नागरिकांकडून पेट्रोल पंपावर गर्दी केली जात आहे. पेट्रोल तुटवड्याच्या अफवेमुळं नागरिक पेट्रोल, डिझेलने टाकी फुल करत आहेत. एका दुचाकी धारकाला टाकी फुल करणं महागात पडलं आहे. टाकी फुल केल्यानंतर गाडीलाच आग लागली आणि दुचाकी जळून खाक झाली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
petrol
Fuel
ambarnath
viral video

Related Stories

No stories found.