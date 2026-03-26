Ambarnath इंधन तुटवड्याच्या अफवेमुळं टाकी फुल्ल केली, दुचाकी पेटली; घटनेचा VIDEO VIRAL

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण झालंय. भारतातही इंधन पुरवठ्यावर परिणामाची शक्यता आहे. दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा नाही असं सरकारने सांगितल्यानंतरही नागरिकांकडून पेट्रोल पंपावर गर्दी केली जात आहे. पेट्रोल तुटवड्याच्या अफवेमुळं नागरिक पेट्रोल, डिझेलने टाकी फुल करत आहेत. एका दुचाकी धारकाला टाकी फुल करणं महागात पडलं आहे. टाकी फुल केल्यानंतर गाडीलाच आग लागली आणि दुचाकी जळून खाक झाली आहे. .अंबरनाथमध्ये दुचाकी जळून खाक झाल्याच्या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जिवीतहानी झाली नाही. दुचाकीधारकाने सांगितलं की, काही वेळापूर्वी टाकी फुल्ल केली होती. त्यानंतर अचानक गाडीला आग लागली आणि जाळून खाक झाली. अंबरनाथमध्ये नवरेनगर बस स्टॉपजवळ ही घटना घडली .याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..इंधन तुटवड्याच्या अफवेमुळे दुचाकीची टाकी फुल्ल केली.टाकी फुल होईपर्यंत पेट्रोल भरल्यानंतर एका बस स्टॉपजवळ दुचाकीने पेट घेतला. इंधन तुटवड्याच्या बातम्या समोर आल्यानं घाबरून गेलेल्या वाहनचालकांकडून टाकी फुल्ल करण्यात येत आहे. पण त्याचा फटका बसताना दिसत आहे..युद्धामुळे संकट! केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार? PM मोदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार, बोलावली बैठक.दुचाकी धारकाने सांगितलं की, टाकी काही वेळापूर्वी पंपावर फुल्ल केली. त्यानंतर हायवेनं येत होतो तेव्हा पायाजवळ गरम लागायला लागलं. खाली पाहिलं तर आगीच्या झळा येत होत्या. लगेच गाडी बाजूला लावली आणि दूर झालो. गाडीची टाकी फुल्ल करू नका, फुल्ल केली तर लक्ष ठेवा असं आवाहनही इतरांना केलं..पेट्रोलसाठी सरसकट २०० रुपयांची मर्यादा नाही : राज्य सरकारसरकारने पेट्रोल खरेदीवर ₹२०० ची मर्यादा घातल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. सरकारने अशा प्रकारचा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. कोल्हापूर, जालना या ठिकाणी अफवा पसरल्याने पेट्रोल पंपांवर गर्दी झाली. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने काही मर्यादा फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात लागू केल्या. पेट्रोल खरेदीवर ₹२०० अशी स्थायी किंवा सार्वत्रिक मर्यादा लागू नाही असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलंय.