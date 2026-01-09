Ambarnath Election: अंबरनाथमध्ये शिंदेंनी भाजपचं स्वप्न धुळीस मिळवलं; काँग्रेसला सोबत घेतलेल्या भाजपचं काय?

ठाणे: काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या हाती ‘कमळ’ देऊनही अंबरनाथ नगर परिषदेत सत्ता स्थापन करण्याचे भाजपचे स्वप्न शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) धुळीस मिळवले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे चार आणि एक अपक्ष, अशी नवी मोट बांधत शिवसेनेने ‘शिवसेना अंबरनाथ विकास महायुती स्थापन करीत’ ३२ नगरसेवकांच्या संख्याबळावर सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे. त्यामुळे काँग्रेसची साथ घेऊन टीकेची धनी बनलेल्या भाजपला आपलाच डाव महागात पडला आहे. तर, सत्तेसाठी पक्ष सोडणाऱ्या काँग्रेस नगरसेवकांचे हातही रिकामे राहिले आहेत..अंबरनाथ नगर परिषदेवर भाजपचा नगराध्यक्ष निवडून आल्यानंतर शिवसेनेची २५ वर्षांपासूनची सत्ता संपुष्टात आणण्यासाठी भाजपने प्रयत्न केला. नगर परिषदेत सदस्य संख्या ५९ आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी ३० नगरसेवकांचे संख्याबळ आवश्यक असते. शिवसेनेचे २७ नगरसेवक निवडून आले आहेत. एका अपक्षाचा त्यांना पाठिंबा होता. भाजपकडे नगराध्यक्षांसह १४ नगरसेवक होते. .Dharashiv News : उसाखाली दबून रीलस्टार कामगाराचा मृत्यू; दहा लाखांच्या मदतीच्या मागणीसाठी कारखान्याच्या गव्हाणीत बसून आंदोलन!.त्यामुळे सत्तास्थापनेची मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी भाजपने थेट काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. काँग्रेसच्या १२ आणि राष्ट्रवादीच्या चार नगरसेवकांसह अंबरनाथ विकास आघाडीची स्थापना केली. मात्र भाजप-काँग्रेसची युती ‘पचनी’ पडत नसल्याने यावर टीकेची झोड उठली आणि भाजपने ११ काँग्रेसी नगरसेवकांना गुरुवारी नवी मुंबईत भाजपवासी केले. या सर्व घडामोडी घडत असताना शिवसेनेने खेळी करीत आता डाव पूर्ण उलटवला आहे..Winter Hot Shower Risks: आरामदायक वाटणारी गरम पाण्याची आंघोळ तुमची त्वचा हळूहळू खराब करतेय का? तज्ज्ञांनी सांगितले धोके.युती धर्म न पाळल्याची शिक्षाठाण्यातील आनंद आश्रमात शिवसेनेने पत्रकार परिषद घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चार नगरसेवकांसह अंबरनाथ पालिकेत शिवसेनेची सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला. युती धर्म न पाळल्याची ही शिक्षा असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. काँग्रेसला मत म्हणजे भाजपला मत, अशी धारणा मतदारांची झाली आहे. त्यामुळे भाजपने स्थापन केलेल्या आघाडीतून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बाहेर पडला आहे..अंबरनाथची निवडणूक झाल्यानंतर भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी स्वत: फोन करून तुम्ही उपनगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचे नाव सुचवा, असे सांगितले आणि तसे आश्वासनही दिले. त्यानुसार आम्ही तयारीदेखील केली; परंतु आम्हाला गाफील ठेवून त्यांनी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना सोबत घेऊन आमचा घात केला.- डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार, कल्याण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.