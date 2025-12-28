Fake Notes On Road In Ambernath

Fake Notes On Road In Ambernath

ESakal

मुंबई

Thane News: अंबरनाथच्या रस्त्यांवर पडला ‘नोटांचा पाऊस’, बनावट नोटांमुळे चालकांचा संभ्रम

Fake Notes On Road In Ambernath: अंबरनाथच्या रस्त्यांवर बनावट नोटांचा खच पडल्याचे समोर आले. या नोटा खऱ्या नोटांसारख्या दिसत असल्याने नोटा उचलण्यासाठी रस्त्यात वाहने थांबवत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला.
Published on

अंबरनाथ : अंबरनाथ पूर्व परिसरातील रस्त्यांवर शुक्रवारी (ता. २६) अचानक ‘नोटांचा पाऊस’ पडल्याचे पाहायला मिळाले. पालेगाव रोडपासून ते हुतात्मा चौक आणि उड्डाणपुलापर्यंत ५० रुपयांच्या नोटांचा खच पडल्याने नागरिकांची मोठी झुंबड उडाली; मात्र या नोटा जवळ जाऊन पाहिल्यावर त्या खोट्या असल्याचे स्पष्ट झाले, ज्यामुळे नागरिकांचा हिरमोड झाला; मात्र या खोट्या नोटा उचलण्यासाठी रस्त्यात वाहने थांबवत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
fake note
ambernath
Ambernath Thane
Marathi News Esakal
www.esakal.com