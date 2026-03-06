Iran Israel War: “मुलाचा मृतदेह तरी द्या…” ; ओमान हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या दीक्षितच्या वडिलांचा आक्रोश, आई गेल्यानंतर महिनाभरात मुलगाही गेला

Mumbai Sailor Killed in Oman Attack: ओमानच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ झालेल्या भीषण ड्रोन हल्ल्यात मुंबईतील कांदिवली येथील २५ वर्षीय खलाशी दीक्षित सोळंकी यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अमेरिका-इराण-इस्रायल यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचा हा परिणाम असल्याचे दिसून येत आहे. ‘एमकेडी व्योम’ या तेलवाहक जहाजावर काम करत असलेल्या दीक्षित यांना इंजिन रूममध्ये आग लागल्याने जीव गमवावा लागला. या घटनेने आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर कार्यरत भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा चिंता निर्माण झाली आहे..दीक्षित सोळंकी मूळचे दीव येथील भावसारवाडा गावचे रहिवासी होते. त्यांचे वडील अमृतलाल सोळंकी यांचा मासेमारीचा व्यवसाय आहे. कुटुंबातील सर्वात लहान मुलगा असलेल्या दीक्षित यांनी घरची आर्थिक जबाबदारी उचलण्यासाठी मर्चंट नेव्हीमध्ये करिअर निवडले होते. महिनाभरापूर्वीच त्यांच्या आईचे निधन झाले होते. अंत्यसंस्कारासाठी मुंबईत आलेल्या दीक्षित यांची कुटुंबीयांसोबत ती शेवटची भेट ठरली. त्यानंतर ते पुन्हा कामावर रवाना झाले होते..त्या वेळी दीक्षित हे २५ सहकाऱ्यांसह ‘एमकेडी व्योम’ या जहाजावर कार्यरत होते. मस्कत बंदराकडे निघालेल्या या जहाजावर अचानक स्फोटकांनी भरलेल्या ड्रोन बोटीने धडक दिली. त्यामुळे इंजिन रूममध्ये जबरदस्त स्फोट झाला आणि आग पसरली. त्याच ठिकाणी काम करत असलेल्या दीक्षित यांचा जागीच मृत्यू झाला. जहाजावरील इतर सर्व २५ क्रू सदस्यांची सुखरूप सुटका करण्यात आली. यात १६ भारतीय खलाशांचा समावेश होता.या दुर्घटनेनंतर ओमानमधील भारतीय दूतावासाने तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. दूतावासाने दीक्षित सोळंकी यांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. घटनेमुळे भारतीय नाविक समुदायात खळबळ उडाली आहे. मृतदेह अद्याप सापडला नाही; वडिलांचा सवालदरम्यान, या घटनेनंतर पाच दिवस उलटूनही दीक्षित सोळंकी यांचा मृतदेह अद्याप सापडलेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कुटुंबीयांची चिंता आणि वेदना आणखी वाढली आहे. कांदिवलीतील त्यांच्या घरी सध्या शोककळा पसरली असून कुटुंबीय अजूनही अधिकृत आणि स्पष्ट माहितीची वाट पाहत आहेत.दीक्षित यांचे वडील अमृतलाल सोळंकी यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “माझ्या मुलाचा मृतदेह अजून सापडलेला नाही. सुरुवातीपासून आम्हाला वेगवेगळी माहिती दिली जात आहे. मला फक्त इतकंच हवं आहे की, माझ्या मुलाचा मृतदेह मिळावा, जेणेकरून आम्ही त्याचे शेवटचे संस्कार करू शकू.”.Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धाचा भारतावर परिणाम! तेलापासून मसाल्यांपर्यंत अनेक वस्तू महाग, जाणून घ्या यादी....अमृतलाल सोळंकी यांनी असेही सांगितले की, जहाजावरील स्फोटानंतर नेमकी काय परिस्थिती होती याबाबत कुटुंबीयांना स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांनी संबंधित कंपनी आणि अधिकाऱ्यांकडून सत्य परिस्थिती समोर आणण्याची मागणी केली आहे.दरम्यान, जहाज व्यवस्थापन कंपनीकडून उर्वरित क्रू सदस्य सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी दीक्षित यांचा मृतदेह शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही कळवण्यात आले आहे.दीक्षित यांच्या मृत्यूमुळे त्यांचे कुटुंब अतिशय दुःखात बुडाले आहे. वडील अमृतलाल यांचा मासेमारी व्यवसायही आर्थिक संकटात सापडला होता. त्यामुळे दीक्षित यांनी तरुण वयातच कुटुंबाला आधार देण्याचा प्रयत्न केला होता. कुटुंबीयांनी सांगितले की, दीक्षित अत्यंत जबाबदार आणि कष्टाळू होते. त्यांच्या अकाली निधनाने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे..अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर संयुक्त हवाई हल्ले२८ फेब्रुवारी २०२६ पासून अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर संयुक्त हवाई हल्ले सुरू केले आहेत, ज्याला इस्रायलकडून 'ऑपरेशन रोअरिंग लायन' आणि अमेरिकेकडून 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' असे संबोधले जात आहे. या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या सैन्य ठिकाणे, बॅलिस्टिक मिसाइल लाँचर्स, ड्रोन बेस, हवाई संरक्षण व्यवस्था आणि न्यूक्लियर सुविधा यांच्यासह उच्चपदस्थ नेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे, ज्यात सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांची हत्या झाली आहे. इराणने प्रत्युत्तरादाखल इस्रायल, अमेरिकी तळ, गल्फ देश (यूएई, कतार, बहारीन, कुवेत) आणि इतर ठिकाणी मिसाइल व ड्रोन हल्ले केले आहेत, ज्यामुळे संघर्ष आता प्रादेशिक स्तरावर पसरला आहे..इस्रायलवर हल्ले तीव्रइराणनेही इस्रायलवर हल्ले तीव्र केले आहेत. अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, इराणच्या मिसाइल हल्ल्यांमध्ये ९०% घट झाली आहे आणि इराणची हवाई शक्ती व संरक्षण व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाली आहे. इराणकडून नवीन शस्त्रांचा वापर करण्याची धमकी दिली जात आहे. या युद्धामुळे होर्मुझची आखात बंद झाली असून, तेल किंमती वाढल्या आहेत, जागतिक व्यापार आणि उर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होत आहे. मृत्यूंची संख्या इराणमध्ये १,२३० पेक्षा जास्त पोहोचली असून, प्रादेशिक अस्थिरता वाढत आहे..Iran Israel War : इराणवर भारतीय तळांवरून हल्ले? अमेरिकन कर्नलच्या दाव्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचं निवेदन, काय आहे सत्य?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.