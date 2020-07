मुंबईतल्या पोरांनी केली कमाल, दहावीच्या निकालांमध्ये गेल्या सहा वर्षात जे घडलं नाही ते यंदा घडलंय...

मुंबई : दहावी निकालात मुंबई विभागीय मंडळाचा निकाल 96.72 टक्के लागला आहे. हा निकाल गेल्या सहा वर्षातील सर्वाधिक निकाल आहे. यंदा मुंबई विभागातील 1 लाख 8 हजार 49 विद्यार्थांना 75 टक्केहून अधिक गुण मिळाले आहेत. गेल्या वर्षी अंतर्गत गुण रद्द केल्याने त्याचा फटका विद्यार्थ्यांसोबत विभागाच्या निकालावरही झाला होता. मात्र यंदा विद्यार्थाना अंतर्गत गुण देण्यात आल्याने विद्यार्थांबरोबरच मंडळाचा निकालही वाढला आहे. मुंबई विभागीय मंडळातून 3 लाख 32 हजार 746 विद्यार्थांनी परीक्षेची नोंदणी केली होती.

यापैकी 3 लाख 31 हजार 136 विद्यार्थांनी परीक्षा दिली होती

यापैकी 3 लाख 31 हजार 136 विद्यार्थांनी परीक्षा दिली होती

त्यापैकी 3 लाख 20 हजार 284 विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेत एकूण 1 लाख 8 हजार 49 विद्यार्थांना 75 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले आहेत

तर 1 लाख 17 हजार 819 विद्यार्थांना 60 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले आहेत

45 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आहे 74 हजार 863 इतकी आहे

तर 19 हजार 553 विद्यार्थांना 35 टक्क्यांपेक्षा गुण मिळाले आहेत. 2015 मध्ये मुंबई मंडळाचा निकाल 92.90 टक्के, 2016 मध्ये 91.90 टक्के, 2017 मध्ये 90.09, 2018 साली 90.41 टक्के, 2019 मध्ये 77.04 टक्के आणि 2020 मध्ये सर्वाधिक 96.72 टक्के लागला आहे. मुंबई मंडळात पूर्व उपनगरची बाजी मुंबई विभागीय मंडळात सर्वाधिक निकाल हा पूर्व उपनगरचा लागला असून 97.30 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्या खालोखाल बृहन्मुंबईचा 97.10, मुंबई उपनगर-2 चा 96.50 टक्के, ठाणे जिल्ह्याचा 96.61 टक्के आणि सर्वात कमी निकाल हा रायगड जिल्ह्याचा 96.07 टक्के इतका आहे. राज्यातील 8 हजार 360 शाळांचा निकाल 100 टक्के 2015 नंतर यावर्षी दहावीच्या निकालाची टक्केवारी 90 हून अधिक आहे. यंदा राज्यातील तब्बल 83 हजार 262 विद्याथ्र्यांना 90 टक्के व त्यापेक्षा जास्त गुण मिळाले असून गेल्यावर्षीपेक्षा ही संख्या कित्येक पटीने जास्त आहे. तर 22 हजार 570 शाळांपैकी 8 हजार 360 शाळांचा निकाल 100 टक्के लागला आहे. मुलींची आघाडी राज्यात मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाणही जास्त आहे. यंदा मुलींचा निकाल 96.91 तर मुलांचा निकाल 93.90 टक्के लागला आहे. मुलींचा निकाल मुलांपेक्षा 3.01 टक्क्यांनी अधिक आहे. ( संकलन - सुमित बागुल )

