Mumbai BJP President : अमित साटम मुंबई भाजपचे नवे अध्यक्ष! प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची मोठी घोषणा...

मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपाकडून संघटनात्मक बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार अमित साटम यांची मुंबई भाजपाच्याअध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी आज मुंबईतील पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील घोषणा केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीससुद्धा उपस्थित होते..यावेळी रविंद्र चव्हाण म्हणाले, मुंबई भाजपाच्या नव्या अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी आज पक्षाची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व पदाधिकारी आणि नेते उपस्थित होते. यावेळी एकमताने अमित साटम यांच्या नाववर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे..BJP Party : भाजपमधील 'इनकमिंग'मुळे शिवसेनेत अस्वस्थता; महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत नाराजी उघड होण्याची शक्यता.दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अमित साटम यांचे अभिनंदन केलं. ते म्हणाले, अमित साटम यांनी भाजपमध्ये संघटनात्मक जाबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. विधानसभेत अभ्यासू आणि आक्रमक म्हणून त्यांची प्रतिमा आहे. त्यांना मुंबईच्या प्रश्नांची जाण आहे. तसेच येणाऱ्या काळात साटम यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई महापालिकेवर महायुतीची सत्ता येईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.