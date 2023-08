By

मुंबई विद्यापीठातील सिनेटच्या निवडणुका अचानक रद्द केल्यानं राज्यात त्याचे मोठे पडसाद उमटले आहेत. याच विषयावरुन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे प्रमुख अमित ठाकरे यांनी युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्यावर थेट हल्लाबोल केला आहे. (Amit Thackeray direct target on Aditya Thackeray over stay on Mumbai University senate election)

मनविसेची भूमिका केली स्पष्ट

सिनेट निवडणुकीच्या स्थगितीनंतर अमित ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेत मनविसेची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटलं की, महाराष्ट्रातील विद्यार्थी तसेच पदवीधरांसाठी खूप भयानक निर्णय आहे. पहिल्या ड्राफ्टमध्ये चुका काढल्या. त्यानंतर दुसऱ्या ड्राफ्टमध्ये देखील चुका काढून उमेदवारांना बाद केलं. त्यानंतर आता प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या 12 तास आधी निवडणूक थांबवण्यात आली, हे चुकीचं आहे.

याविषयावर आधी मी राज्यपालांना भेटण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांची वेळ मिळाली नाही. तसेच विद्यापीठानं या निवडणुकीसाठी स्थगिती देऊनही फॉर्म स्वीकारले गेले. दुपारी समजलं की बकीच्यांचे फॉर्म स्वीकारले जात आहेत. निवडणुकीतून बाहेर पडायला नको म्हणून आम्ही देखील फॉर्म भरले. (Latest Marathi News)

हे लोकशाहीसाठी देखील भायानक आहे, बेकायदेशीर आहे असं याआधी कधी झालं नाही. फक्त नैसर्गिक आपत्ती दरम्यान निवडणुका रद्द करण्याची परवानगी असते, अशा शब्दांत अमित ठाकरेंनी आपला राग व्यक्त केला.

भाजपवर साधला निशाणा

बोगस मतदानाच्या पडताळणीसाठी एवढे महिने का लागतात? हवे असतील तर आणखीन काही दिवस घ्या. तुम्ही कोणाला घाबरत आहात? भीती वाटत आहे म्हणून निवडणुका पुढे ढकलणे चुकीचे नाही का? तुम्ही चुकीचे आहात म्हणून तुम्हाला निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या. पण मैदानातून पलायन कारण चुकीचं आहे. लोकसभा, विधानसभा कधी पुढे ढकला जर त्या पुढे ढकलल्या तर लोक रस्त्यावर उतरतील, अशा शब्दांत अमित ठाकरेंनी भाजपवर निशाणा साधला. (Marathi Tajya Batmya)

राहुल कनाल यांच्यावर निशाणा

निवडणुकीला हे लपून बसतात. शिवसेनेच्या उमेदवारांना सांग त्यांनी त्यांची कामं सांगावीत. त्यांनी आधी सगळं उघड करावं मग बघू. पुढच्या वर्षी निर्णय राज साहेबांच्या बाजूने लागेल, असा विश्वासही यावेळी अमित ठाकरेंनी व्यक्त केला.