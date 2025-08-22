मुंबई

बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघेंचा वारसा चालवत असल्याच्या टिमक्या...; आनंद परांजपे यांची शिवसेनेवर जहरी टीका, काय म्हणाले?

Maharashtra Politics: दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि दिवंगत आनंद दिघे यांची नावे असलेली कोनशीला कोपऱ्यात टाकण्यात आल्याबाबत अजित पवार गटाचे मुख्यप्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
Thane Politics
Thane PoliticsESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : ठाणे पालिकेच्या माध्यमातून ठाण्याचे गौरव असलेल्या गडकरी रंगायतन या वस्तूचे नुतनीकरण करण्यात आले. असे असले तरी, ज्यांच्या प्रयत्नांनी ही वस्तू उभी राहिली, तसेच ज्यांचे मोलाचे योगदान आहे. असे दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि दिवंगत आनंद दिघे यांची नावे असलेली कोनशीला कोपऱ्यात टाकण्यात आल्याबाबत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे मुख्यप्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी नाराजी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Thane
Balasaheb Thackeray
Mumbai
Maharashtra Politics
mumbai politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com