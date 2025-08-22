बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघेंचा वारसा चालवत असल्याच्या टिमक्या...; आनंद परांजपे यांची शिवसेनेवर जहरी टीका, काय म्हणाले?

ठाणे : ठाणे पालिकेच्या माध्यमातून ठाण्याचे गौरव असलेल्या गडकरी रंगायतन या वस्तूचे नुतनीकरण करण्यात आले. असे असले तरी, ज्यांच्या प्रयत्नांनी ही वस्तू उभी राहिली, तसेच ज्यांचे मोलाचे योगदान आहे. असे दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि दिवंगत आनंद दिघे यांची नावे असलेली कोनशीला कोपऱ्यात टाकण्यात आल्याबाबत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे मुख्यप्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी नाराजी व्यक्त केली. .तसेच आज जे राज्यकर्ते शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांचा वारसा चालवित असल्याच्या टिमक्या मिरवीत आहे, त्यांनी तरी ही चूक दुरुस्त करावी असा टोला परांजपे यांनी शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिंदे गटाला लगावला..Thane Rain: उल्हास नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी, नवा पूल पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक बंद.ठाणे शहराच्या वैभवात मनाचे स्थान असलेल्या राम गणेश गडकरी रंगायतनतच्या नुतानिकृत वस्तूचा लोकार्पण सोहळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पार पडला. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना गडकरी रंगायतनच्या नुतनीकरणासाठी ३१ कोटी रुपयांचा निधी दिला. १९७८ मध्ये शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते वास्तूचे भुमीपूजन झाले होते. तेव्हा नगराध्यक्ष सतीष प्रधान होते. तर प्रमुख पाहुणे दत्ताजी ताम्हणे हे होते. १९९९ मध्ये गडकरी नाट्यगृहाचे नुतनीकरण झाले होते. त्यावेळी देखील वंदनीय बाळासाहेबांच्या हस्ते लोकार्पण झाले..महापौर प्रेमसिंग रजपूत होते, तर धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांची विशेष उपस्थिती होती. त्यावेळी कोनशिला उभारण्यात आल्या होत्या. त्या दोन्ही कोनशिला दर्शनी भागात होत्या. तो एक इतिहास होता गडकरीच्या वास्तूचा, ठाणे शहराचा. वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानंतर गडकरी रंगायतन आणि दादोजी कोंडदेव स्टेडियम झाले..Maharashtra Politics: पालघरमध्ये राजकीय उलथापालथ! शिंदे शिवसेनेला खिंडार, बड्या नेत्यासह शेकडो समर्थकांचा भाजपात प्रवेश .परंतु हा इतिहासच पुसण्याचे काम प्रशासन म्हणून महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या दोन्ही कोनशिला दर्शनी भागात लावाव्यात अशी मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांचा वारसा चालाविनार्यांनी चूक दुरुस्त करावी असा टोला त्यांनी शिंदे गटाला लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.