Mumbai News: 'गिल्बर्ट हिल'चा धारावी मॉडेलनुसार कायापालट होणार? रहिवाशांचा ३५० चौरस फुटांच्या घरासाठी आग्रह​

मुंबई : मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या १९ मोठ्या समूह पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत, आता अंधेरी पश्चिम येथील ऐतिहासिक गिल्बर्ट हिल परिसराचा कायापालट होणार आहे. सुमारे १०१ एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या या भागाचा पुनर्विकास 'धारावी मॉडेल'नुसार करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे..राज्य सरकारच्या ११ नोव्हेंबरच्या निर्णयानुसार, मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी 'झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण' याला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या महाकाय प्रकल्पात गिल्बर्ट हिल परिसरातील हजारो रहिवाशांचे पुनर्वसन नियोजित आहे..Mumbai: रेल्वे स्थानकांवर थुंकणाऱ्यांचा सुळसुळाट! २,६५७ प्रवाशांवर कारवाईचा बडगा, ५ लाखांची वसुली .नगरसेविका मेहर हैदर यांनी या पुनर्विकासाबाबत महासभेत विशेष प्रस्ताव मांडला असून, त्यामध्ये धारावी प्रकल्पाप्रमाणेच काही सवलतींची मागणी केली आहे. २००० पूर्वीचे रहिवाश्यांना ३५० चौरस फुटांचे मोफत घर मिळावे.२००० ते २०११ दरम्यानचे रहिवासी यांना ३०० चौरस फुटांचे घर सवलतीच्या दरात मिळावे.२०११ नंतरचे रहिवासी यांना त्यांच्यासाठी भाडेतत्त्वावर घरांची सोय असावी..केवळ निवासस्थानच नव्हे, तर या प्रकल्पात एकात्मिक पायाभूत सुविधा, रुंद रस्ते, आणि मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक मोकळ्या जागा विकसित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, व्यावसायिक गाळाधारक आणि इमारतींच्या वरच्या मजल्यांवर राहणाऱ्या रहिवाशांच्या हितासाठी विशेष कायदेशीर तरतुदींचा समावेश या प्रस्तावात आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईतील धरणात ८५ दिवसांचा साठा, पाणी जपून वापरण्याचे नागरिकांना आवाहन.या संदर्भातील प्रस्तावावर गुरुवारी होणाऱ्या महापालिकेच्या सभेत चर्चा होणार असून, त्याला मंजुरी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयामुळे गिल्बर्ट हिल परिसरातील रहिवाशांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.