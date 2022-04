अनिल देखमुखांना सीबीआय कोठडी; चौकशीसाठी दिल्लीला नेणार?

By

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना विशेष सीबीआय कोर्टानं ११ एप्रिलपर्यंत सीबीआयची कोठडी सुनावली. आर्थिक घोटाळाप्रकरणी दिल्लीत गुन्हा दाखल झाल्यानं आरोपींची दिल्लीत चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं यावेळी सीबीआयनं युक्तीवाद करताना म्हटलं आहे. त्यामुळं अनिल देशमुख यांची दिल्लीत चौकशी होण्याची शक्यता आहे. (Anil Dekhmukh remanded in CBI custody till 11 April May interrogation in Delhi)

आर्थिक घोटाळाप्रकरणी सीबीआय कोर्टानं अनिल देशमुखांबाबत हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी महत्वाच्या टप्प्यावर असल्यानं आम्हाला देशमुखांची कोठडी हवी आहे, अशी विनंती सीबीआयनं कोर्टातं केली होती. कोर्टानं सीबीआयचा हा युक्तीवाद मान्य करत देशमुखांना ११ एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली.

सीबीआयनं काय केला युक्तीवाद?

सीबीआयनं युक्तीवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, तपास महत्वापूर्ण टप्प्यावर असल्यानं देशमुखांच्या कोठडीची गरज आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींवर दिल्लीमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानं त्यांची दिल्लीत चौकशी होणं गरजेचं आहे. मुंबईतील बार चालकांकडून महिन्याला १ कोटी रुपये वसुलीचं टार्गेट देशमुख यांनी वाझे यांना दिलं आहे. तसेच पोलीस दलातील बदल्यांमध्ये देशमुखांना रस होता. त्यामुळं अनिल देशमुख, सचिन वाझे, पालांडे आणि शिंदे यांची एकत्रित चौकशी करणं गरजेचं आहे.