Anil Parab : रामदास कदमांच्या बायकोनं जाळून घेतलं? परबांनी थेट घरातल्याच मुद्द्याला हात घातला, ३० वर्षांपूर्वीचा इतिहास उगाळला

Anil Parab’s explosive counter to Ramdas Kadam : अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेत यासंदर्भात त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी बोलताना रामदास कदम यांच्या विरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्यात बोलताना माजी मंत्री रामदास कदम यांनी धक्कादायक दावा केला होता. उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेबांचा मृतदेह २ दिवस मातोश्रीवर ठेवला होता, असं ते म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानानंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. यावरून आता राजकारण देखील तापलं आहे. अशातच आता ठाकरे गटाने यासंदर्भात पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

