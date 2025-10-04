Anil Parab: मृत्यूनंतर खरंच बाळासाहेबांच्या हाताचे ठसे घेतले? अनिल परबांनी फोटो दाखवत कदमांची बुद्धी काढली

शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबाबत गंभीर आरोप केले होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृतदेहाचा उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवस छळ केला, असे रामदास कदम यांनी दसरा मेळाव्यात म्हटले होते. यानंतर राजकारणात खळबळ माजली होती. दरम्यान, ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत सर्व आरोपांना उत्तर दिले. रामदास कदम आणि योगेश कदम दोघांवर देखील परबांनी हल्ला चढवला..हाताचे ठसे घेतले हे १०० टक्के खोटंउद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे हाताचे ठसे घेतल्याचा आरोप रामदास कदमांनी केला होता. यावर अनिल परब म्हणाले, “आम्ही सगळ्यांनी प्रसारमाध्यमांतून जनतेला बाळासाहेबांच्या मृत्यूची माहिती दिली. रामदास कदम म्हणतात तसेच खरंच असेल तर दोघांची नार्को टेस्ट करा, खरं काय ते समोर येईल.” तसेच, “१९९३ मध्ये ज्योती रामदास कदम यांनी स्वत:ला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला की त्यांना जाळलं, याचाही तपास करा,” असे ते म्हणाले.“हाताचे ठसे घेतले हे १०० टक्के खोटं आहे. बाळासाहेबांनी स्वतः हयातीत हाताचे मोल्ड बनवले आहेत. रामदास कदम यांचे शिक्षण थोडं कमी आहे. मेलेल्या माणसाचे ठसे काही कामाचे नसतात हे त्यांना कळत नाही,” असे अनिल परब म्हणाले..मृत्यू प्रमाणपत्र मी बनवले“बाळासाहेबांचे मृत्यू प्रमाणपत्र मी बनवले आहे. मी ट्रस्टी आहे. मृत्यू प्रमाणपत्रात काय आहे हे मला माहिती आहे. मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी ठसे आवश्यक नसतात. मेलेल्या माणसाचे ठसे घेतले तरी त्याचा उपयोग होत नाही,” असे परब म्हणाले.शिशुपालाचे शंभर अपराध झाले“महापालिका निवडणुका समोर आल्या आहेत, म्हणूनच असे आरोप करण्यात येत आहेत. त्यांना माहिती आहे की ते महापालिका निवडणुका जिंकू शकत नाहीत. शिशुपालाचे शंभर अपराध झाले आहेत, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना वाचवले आहे. डान्सबार चालवतात, वाळू चोरतात, कुणाच्या जमिनी बळकावल्या. त्यांच्या पुतण्याने आत्महत्या केली. याचाही शोध गृह राज्यमंत्र्यांनी घेतला पाहिजे. या सर्व प्रकरणाचा आवाज अधिवेशनात उठवणार आहे,” असे अनिल परब म्हणाले..बाळासाहेबांच्या मृत्यूचं राजकारण“असे ठसे घेऊन बँकेतून पैसे काढता येतात का? कोण डॉक्टर आहेत ते समोर आणा. सगळे प्रयत्न करून पाहिले. पक्ष चोरून पाहिला, माणसं चोरून पाहिली. आता बाळासाहेबांच्या मृत्यूचं राजकारण करत आहेत. रामदास कदम खोटं सांगत आहेत. या गोष्टीचा मी साक्षीदार आहे. त्या वेळी असंख्य लोक बाळासाहेबांना भेटायला आले होते. बाळासाहेबांचा मृत्यू दुपारी झाला. त्यावेळी बाळासाहेबांचा मृतदेह ॲम्बुलन्समध्ये घेऊन जायचा आणि शिवाजी पार्क येथे दर्शनाला ठेवायचा असा प्रस्ताव होता,” असे ते म्हणाले.२०१४ ला मंत्रिपद का घेतलं?“शवघर किंवा शवपेटीशिवाय कुणाचाही मृतदेह ठेवता येत नाही. उद्धव ठाकरे एवढे वाईट होते तर २०१४ ला मंत्रिपद का घेतलं? त्यांच्या निवडणुकीच्या वेळी मी अहोरात्र मेहनत घेतली. आता हा विषय नेमका का घेतला? कारण मुंबई महानगरपालिका निवडणुका समोर आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी बाळासाहेबांच्या मृत्यूचा विषय घेतला,” असे परब म्हणाले..स्वत:च्या घरात काय झालं?“गृह राज्यमंत्री डान्सबारवर छापे टाकतात, ताकद दाखवतात ना, मग स्वत:च्या घरात काय झालं याचाही तपास केला पाहिजे. १९९३ मध्ये ज्योती रामदास कदम यांनी स्वत:ला का जाळून घेतले, याचा तपास करा. आजही कोकणात याचे अनेक साक्षीदार आहेत, त्यांना मी समोर आणेन,” असा इशारा परबांनी दिला.पुराव्यांसकट अधिवेशनात मांडणारअनिल परब म्हणाले, “लोक समोरून येऊन मला माहिती देत आहेत की यांनी लोकांना किती त्रास दिला आहे. यांच्या घरातील लोक आत्महत्या करतात. या सगळ्यांची चर्चा हिवाळी अधिवेशनात होईल. पुराव्यांसकट अधिवेशनात मांडणार आहे. ज्योती रामदास कदम यांना जाळलं, याचे साक्षीदार खेडमध्ये आजही आहेत. मी कोर्टात अब्रूनुकसानीचा दावा करणार आहे. त्यांनी माफी मागितली नाही तर त्यांना कोर्टासमोर जावं लागेल.”.Ramdas Kadam: ''बाळासाहेबांच्या बॉडीला उद्धव का त्रास देतोय'' शरद पवारांचे शब्द; त्यांनाही 'मातोश्री'वर रोखलं होतं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.