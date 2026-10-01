Stock Market Book: शेअर बाजाराचा तीन वर्षे अभ्यास, मग पुस्तकाची निर्मिती; आंजनेय राव यांची तरुण वयात उल्लेखनीय कामगिरी

ठाणे : हातात पुस्तक असण्याच्या वयात शेअर बाजाराचा अभ्यास… बाजारातील चढ-उतार समजून घेण्याचा प्रयत्न… आणि याच अभ्यासातून थेट पुस्तकाची निर्मिती! ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सौरभ राव यांचे सुपुत्र आंजनेय राव यांनी कमी वयात शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीसारख्या किचकट विषयावर पुस्तक लिहून आपल्या अभ्यासाची वेगळी छाप उमटवली आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.‘From Mind to Market: Beginner’s Guide to Stock Market Foundation’ या पुस्तकातून शेअर बाजारात नव्याने प्रवेश करणाऱ्या तरुणांना गुंतवणुकीची मूलभूत माहिती सहज आणि सोप्या भाषेत समजावून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. बाजारात पैसे गुंतविण्यापूर्वी बाजार समजून घेणे, जोखीम ओळखणे आणि योग्य आर्थिक शिस्त अंगीकारणे, हा पुस्तकाचा गाभा आहे. .आंजनेय हे आयबी डिप्लोमा अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आहेत. अर्थशास्त्र, वित्त आणि जागतिक राजकारण या विषयांमध्ये त्यांना विशेष रस असून, गेल्या तीन वर्षांपासून ते शेअर बाजार आणि वित्तीय बाजारपेठांचा अभ्यास करीत आहेत. अभ्यासक्रमाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन त्यांनी या विषयाचा स्वतंत्रपणे केलेला अभ्यास पुस्तकाच्या रूपाने वाचकांसमोर आणला आहे..गुंतवणुकीपासून जोखीम व्यवस्थापनापर्यंतपुस्तकात मूलभूत विश्लेषण, तांत्रिक विश्लेषण, गुंतवणुकीच्या रणनीती, चार्ट पॅटर्न, जोखीम व्यवस्थापन, बाजारातील तरलता आणि मालमत्ता वाटप यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. ‘Think, Invest, Grow’ अर्थात विचार करा, गुंतवणूक करा आणि प्रगती साधा, हा पुस्तकाचा मुख्य संदेश आहे. शेअर बाजारातील गुंतागुंतीच्या संकल्पना नवख्या गुंतवणूकदारांना समजावून सांगताना त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे, हा पुस्तक लेखनामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे आंजनेय यांनी नमूद केले आहे. Amazonवरील नोंदीनुसार हे पुस्तक ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रकाशित झाले असून ते देशभरातील वाचकांसाठी उपलब्ध आहे..Pune News: MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला ब्रेक; मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर २ ऑक्टोबरचे सत्याग्रह आंदोलन तात्पुरते स्थगित.तरुणांसाठी अभ्यासाची नवी दिशाकमी वयात एखाद्या विषयाचा सातत्याने अभ्यास करून त्यावर पुस्तक प्रकाशित करण्याची आंजनेय यांची कामगिरी लक्षवेधी ठरली आहे. पारंपरिक शिक्षणापुरते मर्यादित न राहता आपल्या आवडीच्या विषयाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास, चिंतन आणि लेखन करता येते, याचे उदाहरण त्यांच्या पुस्तकातून समोर आले आहे. आंजनेय यांच्या या प्रयत्नातून जिज्ञासा, सातत्य आणि स्वतंत्र विचारांची जोड मिळाल्यास तरुण वयातही आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात ठसा उमटवता येतो, असा संदेश मिळतो. शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीच्या अधीन असल्याने पुस्तकातून मिळणाऱ्या माहितीबरोबरच प्रत्यक्ष गुंतवणुकीपूर्वी स्वतःचा अभ्यास आणि आवश्यकतेनुसार पात्र आर्थिक सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.