मुंबई

Stock Market Book: शेअर बाजाराचा तीन वर्षे अभ्यास, मग पुस्तकाची निर्मिती; आंजनेय राव यांची तरुण वयात उल्लेखनीय कामगिरी

Anjaneya Rao Writes Stock Market Book After Three Years Of Study: शेअर बाजाराचा सखोल अभ्यास करून तरुण वयात पुस्तकाची निर्मिती; आंजनेय राव यांची प्रेरणादायी कामगिरी
Vishakha Shirke MPSC Success Story From Family Struggle To Maharashtra First Rank In Group C Competitive Exams

Vishakha Shirke MPSC Success Story From Family Struggle To Maharashtra First Rank In Group C Competitive Exams

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : हातात पुस्तक असण्याच्या वयात शेअर बाजाराचा अभ्यास… बाजारातील चढ-उतार समजून घेण्याचा प्रयत्न… आणि याच अभ्यासातून थेट पुस्तकाची निर्मिती! ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सौरभ राव यांचे सुपुत्र आंजनेय राव यांनी कमी वयात शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीसारख्या किचकट विषयावर पुस्तक लिहून आपल्या अभ्यासाची वेगळी छाप उमटवली आहे.

Loading content, please wait...
Book
Stock Market
investing in mutual funds
Marathi News Esakal
www.esakal.com