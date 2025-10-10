Mumbai Metro 3: आरे-जेव्हीएलआर ते कफ परेड पटकन पोहोचाल, बघा किती रुपये मोजावे लागणार! तिकीटांचा तपशील एका क्लिकवर

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबई मेट्रो लाईन ३ च्या शेवटच्या टप्प्याचे उद्घाटन केले आहे. यामुळे शहरातील पहिला पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो कॉरिडॉर, अॅक्वा लाईन पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे. या कॉरिडॉरमुळे मुंबईतील रस्ते वाहतूक कोंडी कमी होऊन, प्रवासाचा वेळ देखील वाचणार आहे. मात्र मेट्रो लाईन ३ प्रवासादरम्यान तिकीट किती असेल, याबाबतिची सविस्तर माहिती जाणून घ्या. .तिकीट खरेदीबद्दल महत्त्वाची माहिती कागदी कोड तिकिटे (एकेरी आणि परतीची)बुकिंग काउंटर आणि तिकीट वेंडिंग मशीन्सऑनलाइन तिकीट खरेदीमेट्रो कनेक्ट संकेतस्थळ किंवा मोबाईल अॅप.वेळ मर्यादाएकेरी प्रवास (प्रवेशापूर्वी): ३० मिनिटेएकेरी प्रबास (प्रवेशानंतर): २ तासपरतीचा प्रवासः पूर्ण दिवसासाठी वैध (शेवटची ट्रेन सुटेपर्यंत)परतावा धोरणशेवटची ट्रेन येण्याच्या १० मिनिटे आधी तिकीट काउंटर बंद होतातशेवटची ट्रेन चुकल्यास परतफेड नाही. आपत्कालीन परिस्थिती कस्टमर केअरद्वारे हाताळली जाईल..Mumbai Metro 3: मुंबईकरांची नवी जीवनवाहिनी! Aqua lineवरून दररोज १३ लाख प्रवाशांची सेवा; वाचा वैशिष्ट्यं आणि सुविधा .तिकीट खरेदीचे ठिकाणतिकीट कार्यालय काउंटरमेट्रो स्थानकांवर तिकीट वेंडिंग मशीन (टीव्हीएम)सामान धोरणबजनातील सूट : २५ किलो पर्यंत, जास्तीत जास्त ८० सेमी ५० सेमी ३० सेमी आकार,अतिरिक्त सामान : २५-३२ किलो दरम्यान बजनाकरिता प्रत्येक प्रवासी तिकिटासाठी अतिरिक्त शुल्कएमएमआरसीने हाती घेतलेले पीएपींचे पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहतीकरणएमयूटीपी पुनर्वसन धोरणानुसार १९४१ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे उंच इमारतींमधील मालकीच्या फ्लॅटमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे.७३३ पीएपींचे भाडे देऊन तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात आले आहे आणि त्यांचे स्थानिक पुनर्वसन सुरू आहे.काळबादेवी आणि गिरगाव येथील प्रकल्पग्रस्त इमारतींचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे..Railway Megablock: मध्य रेल्वेवर १९ तासांचा जम्बो ब्लॉक! लोकलसह अनेक गाड्या रद्द; वाचा सविस्तर.तिकीट आणि भाडे३ किमी पर्यंत - १० रुपये३-१२ किमी - २० रुपये१२-१८ किमी - ३० रुपये१८-२४ किमी - ४० रुपये२४-३० किमी - ५० रुपये३०-३६ किमी - ६० रुपयेकमाल भाडे - ७० रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.