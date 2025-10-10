मुंबई

Mumbai Metro 3: आरे-जेव्हीएलआर ते कफ परेड पटकन पोहोचाल, बघा किती रुपये मोजावे लागणार! तिकीटांचा तपशील एका क्लिकवर

Metro 3 Ticket Price: मुंबई मेट्रो लाईन ३ चा शेवटचा टप्प्या पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होणार असून प्रवासाचा वेळही वाचणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबई मेट्रो लाईन ३ च्या शेवटच्या टप्प्याचे उद्घाटन केले आहे. यामुळे शहरातील पहिला पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो कॉरिडॉर, अ‍ॅक्वा लाईन पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे. या कॉरिडॉरमुळे मुंबईतील रस्ते वाहतूक कोंडी कमी होऊन, प्रवासाचा वेळ देखील वाचणार आहे. मात्र मेट्रो लाईन ३ प्रवासादरम्यान तिकीट किती असेल, याबाबतिची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

