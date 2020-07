ऐश्वर्या आणि आराध्या बच्चन हॉस्पिटलमध्ये दाखल 

मुंबई : कोरोना पॉझिटिव्ह असलेली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय-बच्चन आणि तिची कन्या आराध्य यांना काही वेळापूर्वी नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दोघीही 12 जुलै रोजी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्या होत्या. परंतु, त्यांना सौम्य लक्षणे असल्यामुळं होम क्वारंटाइन करण्यात आलं होतं. आज, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

महानायक अमिताभ बच्चन यांना 12 जुलै रोजी कोरोनाची लागण झाली. त्यांना स्वतः ट्विट करून याची माहिती दिली होती. त्यानंतर काही मिनिटांतच अभिषेक बच्चन यानेही कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे ट्विट केले होते. दोघांनाही एकाचवेळी नानावटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. दोघांनाही कोरोनाची लक्षणं असल्यामुळं संपूर्ण बच्चन कुटुंब आणि त्यांच्या निवासस्थानातील स्टाफची कोरोना टेस्ट करण्यात आली होती. त्यात ऐश्वर्या आणि आराध्या पॉझिटिव्ह आढळल्या होत्या. त्यांना सौम्य लक्षणे असल्यामुळं त्यांना होम क्वारंटाइन करण्यात आलं होतं. सध्या अमिताभ बच्चन आणि अभिषेक यांच्यावर नानावटी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. आता तेथेच ऐश्वर्या आणि आराध्य यांना दाखल करण्यात आलंय.

बॉलिवूडच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

My father and I remain in hospital till the doctors decide otherwise. Everyone please remain cautious and safe. Please follow all rules!

Aishwarya and Aaradhya have also tested COVID-19 positive. They will be self quarantining at home. The BMC has been updated of their situation and are doing the needful.The rest of the family including my Mother have tested negative. Thank you all for your wishes and prayers

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 12, 2020