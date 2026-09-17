Arnala Fort History: २२९ वर्षांपूर्वी अर्नाळा किल्ल्यावर कसा साजरा व्हायचा गणेशोत्सव? मोडी कागदपत्रांतून ऐतिहासिक रहस्य उलगडलं

-संदीप पंडितविरार: गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या तिथीला साजरी केली जाते. इतिहास काळात मातीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करून पूजन करण्यात येई. तसेच गडावर अगोदरच स्थापन करण्यात आलेल्या श्री गणेशाच्या मूर्तीचे पूजन करण्यात येईल..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.गणेश चतुर्थीचा मुख्य संदेश बुद्धी विवेक सदाचार सकारात्मकतेने जीवनातील विघ्नांवर मात करून मंगलमय जीवन जगणे हा होय. महाराष्ट्रातील विविध दुर्गांवर विविध देवतांच्या उत्सव प्रसंगी जत्रा निमित्ताने तोफा बंदुका यांचे बार आवाज काढून मानवंदना देण्यात येत असे. पालघर जिल्ह्यातील जलदुर्गात मानाचे स्थान असलेला जंजिरे अर्नाळा किल्ला इतिहास प्रसिद्ध आहे. इतिहास अभ्यासक श्रीदत्त राऊत गेली २४ वर्षे उत्तर कोकणातील मोडी लिपी कागदपत्रांचे संशोधन करत आहेत. नुकताच त्यांना जंजिरे अर्नाळा किल्ल्यावरील वार्षिक खर्च तपशिलात गणेश चतुर्थीचा तपशील नव्याने उपलब्ध झाला. .उपलब्ध मोडी कागदपत्रांचा मागोवा घेताना गडावरील सण उत्सव प्रसंगाचा तपशील माहिती होतो. गडावरील विशेष प्रसंगी, सण उत्सव प्रसंगी, घटनांत इत्यादीच्या निमित्ताने तोफेचा बार, बरकदांजीचा बार यांची नेमणूक करण्यात आली होती. बरकदांजीचा बार म्हणजे बंदुकीचा बार. वरील नोंदणीप्रमाणे गणेश चतुर्थीचे औचित्य साधून वार्षिक खर्चात तोफेचा बार एक व बंदुकीच्या बरकदांजी बार १६ यांची मानवंदना देण्यात येत असे. सध्या जंजिरे अर्नाळा किल्ल्यावरील श्री त्रंबकेश्वर महादेव मंदिराच्या समोरील भागात एकूण तीन दगडी गणेश मूर्ती पाहण्यास मिळतात. यातील दोन मूर्ती अष्टकोनी चिरेबंदी हौदाच्या कठड्यावर असून त्या प्राचीन असाव्यात असे राऊत यांचे मत आहे. .श्री त्रंबकेश्वर महादेवाचा मंदिराचा स्थानिकांनी जीर्णोद्धार केल्याने त्याचे पुरातन स्वरूप पूर्णपणे बदलले गेलेले आहे. या मूळ त्रंबकेश्वर महादेव मंदिराच्या कोनाड्यात असणारी मूर्ती सध्या मंदिराच्या समोर असणाऱ्या चिरेबंदी हौदाच्या पलीकडे नव्याने बांधण्यात आलेल्या देवडीत आहे. जंजिरा अर्नाळा किल्ला पेशव्यांनी इसवी सन १७३७ च्या सुमारास उभारणी करताना मूळ त्रंबकेश्वर महादेव मंदिरात पेशवेकालीन धाटणीची स्थापन केलेली मूळ मूर्ती हीच आहे. याच पद्धतीची मूर्ती आजही पेशवे सरकार वाडा (सध्या वसई गाव डेपो गणपती) व जंजिरे वसई किल्ल्यातील श्री नागेश्वर महादेव मंदिर, विमल निर्मल श्री आचार्य स्वामी मंदिर या ठिकाणी पाहता येते. जंजिरा अर्नाळा किल्ल्यातील मंदिरांची ब्रिटिशांनी केलेले हल्ल्यात पडझड झाली असे कागदपत्रात नमूद आहे..पडझड झालेल्या मंदिरांची सुतार इत्यादी कामगार आणून पुन्हा डागडुजी करण्यात आली याबाबतचा सविस्तर खर्च तपशील कागदपत्रात उपलब्ध होतो. विजयादशमीचे औचित्य साधून देवळातील श्री गणपतीच्या माजणास लेपणास तेलगोडे व शेंदूर यांची नेमणूक करण्यात आली होती. या उल्लेखात श्री गणपती मूर्ती देवळात आहे, असे स्पष्ट नमूद आहे. सध्या स्थानिक भाविकांनी तटबंदीला जोडूनच नवीन घुमटी उभारून त्यातील उंचवट्यावर श्री गणेश मूर्ती ठेवलेली आहे. इसवी सन १७९७-९८ मध्ये अर्नाळा किल्ल्यावर दिपास, श्रावणमास, त्रिपुर, सीवरात्र, गणपती यासाठी तेलगोडे पके वजन यांची नेमणूक करण्यात आली होती. तसेच गणपतीस शेंदुरांची नेमणूक होती..गणपतीच्या पूजेसाठी लागणारी नेमणूक जंजिरा श्री त्रंबकेश्वर संस्थान अंतर्गत दरवर्षी करण्यात येत असे. श्री गणेशाच्या संदर्भातील खर्च तपशील देवस्थान श्री त्रंबकेश्वर अंतर्गत लेखी नोंदवण्यात येई. श्री त्रंबकेश्वर देवस्थान तपशिलात ब्राह्मण रामचंद्र भट माटे व पुजारी जुगराज या व्यक्तींची विविध सणांचे निमित्ताने नेमणूक केल्याचे दिसून येते. ऐतिहासिक नोंदीप्रमाणे भाद्रपद शुद्ध ४ शके १७१९ पिंगलनाम संवत्सरे वार शुक्रवार २५ ऑगस्ट इसवी सन १७९७ रोजी जंजिरे अर्नाळा किल्ल्यावरील श्री गणपती पूजन समय सालाबादी तोफांचे व बंदुकांचे बार झाले, यासाठी उपयोगात आणली गेलेली वजनी वजन दारू व थैली कापडी यांचा तपशील उपलब्ध होतो..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.“१८ व्या शतकात उत्तर कोकणातील वैभव संपन्न देवस्थाने, दुर्ग परंपरा अभ्यासताना सातत्याने नवीन तपशील अचंबित करतात. एके काळी आपल्या जिल्ह्यातील दुर्ग देवस्थाने किती वैभव संपन्न परंपरा व मानवंदना जपत होती, या विचाराने संशोधनास चालना मिळते.श्रीदत्त राऊत,इतिहास अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.