मुंबई

Arnala Fort History: २२९ वर्षांपूर्वी अर्नाळा किल्ल्यावर कसा साजरा व्हायचा गणेशोत्सव? मोडी कागदपत्रांतून ऐतिहासिक रहस्य उलगडलं

Arnala Fort Ganeshotsav History Revealed In Modi Documents: अर्नाळा किल्ल्यावरच्या गणेशोत्सवाला तोफांच्या बारांनी दिली जायची मानवंदना; मोडी कागदपत्रांतून उलगडलेला पेशवेकालीन वैभवशाली उत्सव
Maharashtra Arnala Fort Ganesh Festival History Revealed In Modi Records Dating Back To The Year 1797

Maharashtra Arnala Fort Ganesh Festival History Revealed In Modi Records Dating Back To The Year 1797

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सकाळ वृत्तसेवा
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-संदीप पंडित

विरार: गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या तिथीला साजरी केली जाते. इतिहास काळात मातीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करून पूजन करण्यात येई. तसेच गडावर अगोदरच स्थापन करण्यात आलेल्या श्री गणेशाच्या मूर्तीचे पूजन करण्यात येईल.

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