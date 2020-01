द्रुतगरी महामार्गावर पोलिसांनी घातली त्यांच्यावर झडप, किती किलो गांजा पकडला? वाचा

उल्हासनगर : शहरात विविध ठिकाणी गांजासारख्या अनेक अमली पदार्थांची विक्री होत असल्याची तक्रार शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. यावर ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार उल्हासनगर गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारत द्रुतगती मार्गावर गांजा विक्रीसाठी आलेल्यांवर झडप घातली आहे. या कारवाईत सव्वातीन किलो गांजा जप्त करण्यात आला आहे. हेही वाचा - भिवंडीच्या निर्भयाला मिळाला न्याय हिल लाईन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मामाच्या ढाब्याजवळ ही कारवाई करण्यात आली असून यात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव ताहेर इमायद सैय्यद असे आहे. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महेश तरडे, सहायक पोलिस निरीक्षक युवराज सालगुडे आदींनी ही कामगिरी बजावली आहे. शिवसेनेकडून कारवाईची मागणी शिवसेना नगरसेवक राजेंद्रसिंह भुल्लर, युवासैनिक विकी भुल्लर यांनी उल्हासनगर ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुशील जावळे यांना रीतसर निवेदन देऊन झोपडपट्टी परिसरात गांजासह अनेक अमली पदार्थांची विक्री होत असल्याचे कळवले होते. शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, युवासेना अधिकारी बाळा श्रीखंडे यांनीदेखील पोलिस उपायुक्त प्रमोद शेवाळे यांची भेट घेतली होती. around forty kilograms of weed marijuana seized in Ulhasnagar

