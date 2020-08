कोरोनानंतरच्या उपचारांसाठी व्यवस्था उभारावी 

मुंबई : राज्यात मुंबईसह सर्व जिल्ह्यांत साथरोग नियंत्रण रुग्णालये सुरू करणार असल्याची माहिती आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेल्या बैठकीत दिली. कोरोनामुक्त झालेल्या काही रुग्णांना बरे झाल्यानंतरही अन्य आजार झाल्याचे निदर्शनास आले असून, कोरोनानंतरच्या उपचाराची व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा ठाकरे यांनी व्यक्त केली. मी सांगतो, तुम्ही जीम सुरू करा... पंतप्रधान मोदी यांनी आज महाराष्ट्रासह इतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत कोरोनाविषयी उपाययोजनांचा आढावा घेतला.

राज्यातील मृत्युदर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मुंबईतील धारावी, वरळी येथील स्थिती नियंत्रणात आणल्याबद्दल सर्वंत्र कौतुक होत आहे; मात्र अजूनही लढाई संपली नाही. कोरोनाची दुसरी लाट महाराष्ट्रात येऊ देणार नाही यासाठी प्रयत्नशील आहे. कोरोनातून बरे होऊन घरी जाणाऱ्या लोकांना इतर आजार झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्यावर कोरोनानंतरही उपचार व्हावे, यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात साथरोग नियंत्रण रुग्णालय मुंबईसह सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुरू करणार आहे. राज्यात कोरोना उपचारासाठी ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटर आणि इतर सुविधांसह सज्ज अशा साडेतीन लाख खाटा उपलब्ध आहेत. या सुविधांसाठी डॉक्‍टर, परिचारिका, कर्मचारी यांची गरज आहे, असे या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. सोशल डिस्टन्सिंग हेच औषध

कोरोनावर अद्याप औषध नाही आणि लस अजून उपलब्ध झाली नाही. जनजागृती करताना आजघडीला तरी मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग हेच औषध आणि लस आहे. अशा पद्धतीने कोरोनासोबत आपण जगायला शिकलो तर लॉकडाऊन नाही तर अनलॉकिंगची प्रक्रिया आणखी सोपी आणि जलद होईल, असे मत या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. (संपादन- बापू सावंत)

