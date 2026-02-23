मुंबई

Weather Update: दिवसा उन्हाचे चटके, रात्री बोचरा उकाडा; तापमान बदलामुळे सर्दी-खोकल्याचे रुग्ण वाढले

Thane heatwave update: ठाण्यात उकाड्याचा प्रचंड तडाखा बसला आहे. पारा ३७ अंशांच्या पुढे झेपावला आहे. यामुळे हवामान बदलाचा आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : गेल्या तीन दिवसांपासून वातावरणात उकाडा वाढला असून पारा ३७ अंशाच्या पुढे सरकत आहे. त्यामुळे दिवसा उन्हाचे चटके आणि सायंकाळपासून पहाटेपर्यंत बोचणारा उकाडा असा अनुभव ठाणेकरांना येत आहे. साधारण होळी पेटल्यानंतर ऋतू परिवर्तनाला सुरुवात होते. मात्र हे चक्र आधीच फिरल्यामुळे त्याचा फटका आरोग्यावर होऊ लागला आहे. वाढते प्रदूषण आणि चढत्या पाऱ्यामुळे सर्दी, खोकला, ताप असे आजार बळावू लागले आहेत.

