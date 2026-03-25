मुंबई

Ashish Shelar: ‘मराठी’साठी चित्रनाट्यगृह उभारणार, सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार यांची घोषणा

Marathi Movies Cinema Hall: दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत आशीष शेलार यांनी मराठीसाठी स्वतंत्र चित्रनाट्यगृह उभारणार असल्याची घोषणा केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत ऑक्टोबर २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत परीक्षण केलेल्या ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील ६५ चित्रपट आणि कोविड काळातील ९८ चित्रपटांना एकूण २४ कोटी १० लाख अर्थसहाय्य मंगळवारी (ता. २४) वितरित करण्यात आले. या वेळी मुंबईत केवळ मराठीसाठी स्वतंत्र चित्रनाट्यगृह लवकरच उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार यांनी दिली.

