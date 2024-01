Ashish Shelar on Uddhav Thackeray: आज जेव्हा देश दिवाळी साजरी करतोय तेव्हा...; आशिष शेलारांचा ठाकरेंवर हल्लाबोल

मुंबई : अयोध्येतील राम मंदिरात आज रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राण प्रतिष्ठा होत आहे. या सोहळ्याचं निमंत्रण आयत्यावेळी शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आलं. तोपर्यंत त्यांनी नाशिकच्या काळाराम मंदिराचा दौरा निश्चित केला.

पण आता त्यांच्यावर भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी टीका केली आहे. तसेच काही सवालही उपस्थित केले आहेत.