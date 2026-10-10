चार दिवसांपासून तापाने फणफणत, उपचारांअभावी ११ वर्षीय आदिवासी विद्यार्थ्याचा मृत्यू; आश्रमशाळेतील ३ अधिकारी निलंबित

शहापूर : ठाणे जिल्ह्यातील एका सरकारी आश्रमशाळेतील ११ वर्षीय आदिवासी विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला अशी माहिती समोर आली असून या घटनेप्रकरणी शाळेचे मुख्याध्यापक आणि इतर दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. .भिवंडी तालुक्यातील पिसे शासकीय इयत्ता आश्रमशाळेत पाचवीत शिकणाऱ्या विवेक सुभाष भोये (वय ११, रा. वंगणपाडा, ता. शहापूर) या विद्यार्थ्यांचा शुक्रवारी (ता. ९) मृत्यू झाला. काही दिवसांपासून तापाने आजारी असलेल्या विवेकला वेळीच योग्य वैद्यकीय उपचार मिळाले नसल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे मृत विद्यार्थ्याच्या कुटुंबियांवर दुःखाचे डोंगर पसरले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, भिवंडी तालुक्यातील 'पिसे' येथील सरकारी आश्रमशाळेत विवेक सुभाष भोये (वय ११) हा इयत्ता पाचवीत होता. मागील चार दिवसांपासून विवेकला तीव्र ताप होता. दिवसेंदिवस त्याचा ताप वाढत असल्याची माहिती शाळा प्रशासनाने शुक्रवारी त्याच्या आईला दिली होती..Abhijeet Dipke: अभिजीत दिपकेंना विमानातूनच घेतलं ताब्यात, उतरूही दिलं नाही; VIDEO VIRAL.दरम्यान, विद्यार्थ्याचीप्रकृती खालावत असल्याचे पाहता त्याला पडघा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी नेले. तेथून त्याला पुढील उपचारांसाठी सुसज्ज रुग्णालयात दाखल करावे, असे सांगण्यात आले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत पुन्हा त्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात होते. तथापि, उपचारांअभावी ११ वर्षीय आदिवासी विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले. विद्यार्थ्याच्या या मृत्यू प्रकरणी शाळेचे अधीक्षक राहुल गजानन जवंजाळ आणि प्रभारी मुख्याध्यापक जयवंत भाऊ सापळे यांना निलंबित करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.