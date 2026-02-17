मुंबई

Mumbai News: 'एशियाटिक' निवडणुकीसाठी सदस्यांची न्यायालयात धाव; व्यवस्थापनाच्या गैरकारभारावर आक्षेप

Mumbai Asiatic Elections: एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. यामुळे सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेत व्यवस्थापनाच्या गैरकारभारावर आक्षेप नोंदवला आहे.
Asiatic Society Elections

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : एशियाटिक सोसायटीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी सोसायटीच्या अवैधरीत्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात यासाठी सदस्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत, अशी माहिती सोसायटीचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी आज येथे एका पत्रकार परिषदेत दिली.

