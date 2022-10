धक्कादायक! तक्रार मागे घेण्यासाठी तृतीयपंथीयाला जबरदस्तीनं पाजलं फिनाईल

मुंबईत एका ट्रान्सजेंडर अर्थात तृतीयपंथी व्यक्तीवर धारदार शस्त्रानं हल्ला करत फिनाईल प्यायला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बलात्काराची तक्रार मागे घेण्यासाठी या व्यक्तीवर अशा प्रकारे अमानुष अत्याचार करण्यात आला आहे. याप्रकरणी तीन जणांना पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पीडित व्यक्तीला वांद्र्यातील भाभा रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं आहे. (Assault on a transgender with a sharp weapon and forcing to drink phenyl in Mumbai)

सुत्रांच्या माहितीनुसार, आरोपींवर तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकताना आपल्यासोबत हे कृत्य केल्याचा आरोप पीडित तृतीयपंथीय व्यक्तीनं केला आहे. तक्रार मागे न घेतल्यानं तृतीयपंथीला जबरदस्तीनं फिनाईल पाजण्यात आलं. या अमानुष प्रकराबद्दल सांताक्रुज पोलीस ठाण्यात तीन आरोपींविरोधात कलम ३०७ आणि कलम ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर एकाला अटक करण्यात आली आहे. तर यातील दोन आरोपी फरार आहेत.