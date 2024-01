Atal Setu : "देशात 'मोदी राज' आलं म्हणून अटल सेतू होऊ शकला"; फडणवीसांनी कथन केल्या प्रकल्पामागच्या अडचणी

मुंबई : शिवडी ते न्हावा-शेवा या अटल सेतू - मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते शुक्रवारी पार पडलं. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले विचार मांडले. तसेच देशात मोदी राज आलं म्हणून अटल सेतू होऊ शकला असं त्यांनी म्हटलं. (atal setu pm narendra modi innauturated and devendra fadnavis says while modi raj it is possible)