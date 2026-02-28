मुंबई

सहमतीने झालेल्या शारीरिक संबंधांना छळ मानले जाऊ शकत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा मोठा निर्णय

Consensual physical intercourse not harassment: सहमतीने झालेल्या शारीरिक संबंधांना छळ मानले जाऊ शकत नसल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला आहे.
प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेल्या शारीरिक संबंधांवर आणि लग्नाचे वचन पूर्ण न केल्याने दाखल झालेल्या खटल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सहमतीने झालेल्या शारीरिक संबंधांना छळ मानले जाऊ शकत नाही. छळ आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा (लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण) कायदा (POCSO) अंतर्गत एका तरुणाविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

