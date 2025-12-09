मुंबई

Health Scheme: आरोग्यसेवेला बळ! जानेवारीपासून मिळणार कॅशलेस उपचार; नेमकी योजना काय?

Ayushman Bharat and MJPJAY schemes Merged: आयुष्मान भारत आणि महात्मा जोतिराव फुले योजना एकत्रित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत जानेवारीपासून नागरिकांना कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक सर्वसमावेशक करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलत आयुष्मान भारत आणि महात्मा जोतिराव फुले योजना एकत्रित करण्यात आली असून, उपचारांची संख्या १.३५६ वरून २,३९९ इतकी वाढवण्यात आली आहे. या सुधारित योजनेत जानेवारीपासून नागरिकांना कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत.

