Baba Siddique: बाबा सिद्दिकींच्या हत्येचं पाकिस्तान कनेक्शन? मोठी माहिती समोर, आतापर्यंत १० जणांना अटक

Ten Arrested in Connection with Baba Siddiqui's Murder, Pakistan Link Under Investigation: पोलिसांनी तीन पिस्तूल आणि २८ काडतुस जप्त केले आहेत, ज्यात एका शूटरच्या फोनमध्ये बाबा सिद्दिकी यांच्या पुत्र झिशान यांचा फोटो सापडला आहे. या फोटोची देवाणघेवाण स्नॅपचॅटच्या माध्यमातून करण्यात आली होती.

Mumbai police investigate the scene of Baba Siddiqui's assassination as details about the Pakistan connection emerge. esakal