Barvi Dam: बारवी धरणाची जलपातळी वाढली, पाणीसाठा ९० टक्क्यांवर; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

बदलापूर : बारवी धरण परिसरात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे धरण पूर्ण भरण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचले असून, धरणातील पाणीसाठ्याने ९०.९९ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. धरणाची जलपातळी ७१.६४ मीटरवर पोहोचली असून, पूर्ण भराव पातळी (७२.६० मीटर) आता काही अंतरावरच आहे. .पाणलोट क्षेत्रातून होणारी आवक कायम राहिल्यास धरणाचे स्वयंचलित वक्रद्वार कोणत्याही क्षणी उघडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बारवी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा आणि नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..Ladki Bahin Yojana: १५०० नाही ३००० मिळणार! लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होणार, पुढील हप्त्याबाबत महत्त्वाची माहिती.एमआयडीसीच्या बारवी धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमेश देशमुख यांनी कल्याण, अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि मुरबाड येथील तहसीलदारांना पाठविलेल्या तातडीच्या पत्रात संभाव्य विसर्गाबाबत सूचना दिल्या आहेत. धरणातून विसर्ग सुरू झाल्यास बारवी नदीच्या पाणीपातळीत अचानक वाढ होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने नदीकाठच्या नागरिकांनी व पर्यटकांनी सावध राहण्याचे आवाहन केले असून, आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे..यंत्रणा सज्जधरणातील पाणीसाठा ९०.९९ टक्क्यांवरजलपातळी ७१.६४ मीटर, पूर्ण भराव पातळी ७२.६० मीटरस्वयंचलित वक्रद्वार कोणत्याही क्षणी उघडण्याची शक्यतानदीकाठच्या गावांना हाय अलर्टनदीपात्रात जाणे व वाहत्या पाण्यात उतरण्यास प्रशासनाचा स्पष्ट मनाई आदेशआपत्कालीन मदतीसाठी नियंत्रण कक्ष सुरू : ७५०७८३४५०४.Mumbai Police: मुंबई पोलीस दलात मोठा वेतन घोटाळा! २ अधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.