Badlapur Crime: बदलापुरात शिक्षण व्यवस्थेला धक्का! हॉल तिकिटासाठी शिपायाने उकळले हजारो रुपये

बदलापूर : बदलापुरातील शिक्षण व्यवस्थेला धक्का देणारी घटना बदलापूरच्या एका महाविद्यालयात घडल्याचे उघडकीस आले आहे. बारावीच्या परीक्षेचे हॉल तिकीट मिळवून देतो, असे सांगत महाविद्यालयातील एका शिपायाने दोन विद्यार्थ्यांकडून हजारो रुपये उकळल्याचा प्रकार गुरुवारी (ता. ५) समोर आला असून, ऐनवेळी हॉल तिकीट न मिळाल्याने या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला उपस्थित राहता आले नाही. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश महाविद्यालयाकडून संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत..बदलापूर कानिफ कोकणे आणि ओम मस्तूद हे दोघे विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेसाठी १७ क्रमांकाचा फॉर्म भरण्यासाठी आदर्श महाविद्यालयात गेले असता, त्यांना फॉर्म भरण्याची मुदत संपल्याचे सांगण्यात आले. याच वेळी शिपायाने त्यांना महाविद्यालयात लिपिक म्हणून कामाला असल्याचे भासवत 'मी तुमचा फॉर्म भरून देतो आणि हॉल तिकीट मिळवून देतो,' असे सांगत या विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेतले..या बदल्यात त्याने कानिफ कोकणे याच्याकडून पाच हजार ४०० रुपये आणि ओम मस्तूद याच्याकडून चार हजार ८०० रुपये घेतले. परीक्षा सुरू झालेल्या दिवशी संबंधित शिपाईयाशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पालकांसह मुख्याध्यापिकांची भेट घेतली असता, संबंधित व्यक्ती कर्मचारी नसून केवळ शिपाई असल्याचे स्पष्ट झाले..महाविद्यालय प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेत शिपायाला नोटीस बजावली असून चौकशीसाठी समिती गठित केली आहे. तसेच यापूर्वीदेखील या शिपायाने अशाच प्रकारे विद्यार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याची तक्रार समोर आली असून, या सगळ्या प्रकरणाची आम्ही सखोल चौकशी करणार आहोत आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई करणार आहोत. पालकांनी भविष्यात मुख्याध्यापक किंवा संचालक मंडळातील जबाबदार व्यक्तीची भेट घेऊन पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी.- तुषार आपटे, सचिव, आदर्श विद्या प्रसारक मंडळ.